Pacto Histórico radica nuevo debate de control político al Gobierno De La Espriella

La senadora del Pacto Histórico, Carmen Patricia Caicedo, radicó una citación a debate de control político al ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Santiago Tamayo.

El objetivo de la congresista es que los dos funcionarios respondan por la prevención, preparación, atención, coordinación, financiación, recuperación y seguimiento de los incendios forestales registrados durante 2026.

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La senadora documentó que entre el 16 de junio y el 14 de agosto de este año se registraron 438 incendios forestales en 191 municipios de 19 departamentos, con una afectación aproximada de 7.153 hectáreas de cobertura vegetal, 11 personas heridas y 17 más afectadas.

“Estamos hablando de una emergencia ambiental que compromete la biodiversidad, las fuentes de agua, la calidad del aire, la salud, el patrimonio y la capacidad productiva de nuestros territorios. Queremos saber cuál es la dimensión real de esta emergencia y cuál ha sido la respuesta del Estado”, comentó la senadora del Pacto Histórico.

Vista aérea del epicentro del incendio, una zona boscosa de aproximadamente 30 hectáreas afectada por el fuego. Foto: Alcaldía de Abejorral, Antioquia

Caicedo detalló que la citación pone especial atención en el contexto del fenómeno de El Niño y la temporada de menos lluvias, que incrementan el riesgo de incendios forestales. A su juicio, la Unidad deberá explicar por qué, “si las autoridades conocían anticipadamente este riesgo, se presentaron incendios que superaron la capacidad de respuesta de municipios y departamentos”.