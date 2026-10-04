José Manuel Restrepo sorprendió con su ‘elevator pitch’ para presentar a Colombia ante el mundo

José Manuel Restrepo presentó un particular ‘elevator pitch’ para hablar de Colombia ante potenciales inversionistas. El vicepresidente planteó, en un discurso breve, los atributos que considera que pueden hacer del país un destino de oportunidades.

José Manuel Restrepo sorprendió con particular escena en el centro de Bogotá: “Vamos a comernos una obleíta”

Colombia en el tiempo de un ascensor

La idea partió de una comparación utilizada para describir discursos capaces de convencer en muy poco tiempo. “Dicen que un buen proyecto debe convencer en el tiempo que tarda un ascensor”, afirmó Restrepo.

A partir de allí, concentró su mensaje en varios elementos que, según expuso, hacen parte de la oferta de la Nación. “Colombia es un país biodiverso, con dos océanos, lleno de talento emprendedor, grandes oportunidades en los territorios”, señaló.

El vicepresidente también vinculó esa visión con los cambios tecnológicos y la gestión pública. En ese sentido, sostuvo que junto con Abelardo De La Espriella se está construyendo “un país con talento para la quinta revolución industrial, moderno en el manejo del Estado, con capacidad para construir nuevos proyectos de inversión y traducir ese capital en crecimiento”.

La invitación a invertir

Restrepo también puso la seguridad e integridad entre los aspectos que quiso destacar. “Un país que recupera su seguridad y que actúa con integridad”, afirmó.

Su mensaje estuvo dirigido especialmente a quienes buscan oportunidades de negocio en la región. “A quienes buscan oportunidades en América Latina, Colombia es la respuesta”, dijo el vicepresidente.

Además, aseguró que el Gobierno pretende acompañar a quienes lleguen al país para desarrollar proyectos: “Aquí encontrarán un Gobierno dispuesto a acompañarlos para que haya oportunidades de generación de empleo y para que haya crecimiento de la inversión”.

Al cerrar su intervención, Restrepo resumió su mensaje en una frase: “Colombia tiene con qué. Es el momento de confiar y construir ese futuro juntos”.