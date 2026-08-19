Leonardo Huerta, excandidato vicepresidencial de Claudia López, ocupará cargo clave en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

Fuentes del Gobierno de Abelardo De La Espriella informaron que Leonardo Huerta, que acompañó a Claudia López como su fórmula vicepresidencial en la primera vuelta, ocupará un cargo estratégico en el Ejecutivo.

Él será el nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública, encargado de liderar, orientar y evaluar las políticas sobre el empleo público, organización administrativa, control interno y gestión del talento humano del Estado.

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Huerta es abogado y filósofo, y cuenta con una maestría en derecho administrativo y tributario. Ha sido docente, secretario de Educación de Pereira y defensor del Pueblo delegado para el derecho a la salud.

Hasta ahora, el Gobierno de Abelardo De La Espriella no ha oficializado el nombramiento de Leonardo Huerta y se espera que el decreto sea expedido en los próximos días.