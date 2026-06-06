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Leonardo Huerta sorprendió a Claudia López al anunciar su apoyo a Abelardo de la Espriella

Una decisión política de último momento de Leonardo Huerta generó tensión con Claudia López.

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Redacción Confidenciales
6 de junio de 2026 a las 3:02 a. m.
Leonardo Huerta y Claudia López
Leonardo Huerta y Claudia López Foto: Guillermo Torres

Claudia López no sabía que su exfórmula, Leonardo Huerta, apoyaría a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial. Huerta hizo pública esa decisión el miércoles, el mismo día en que tenía programada una transmisión con López para hablar del panorama electoral.

Leonardo Huerta Abelardo de la Espriella
Leonardo Huerta, quien fue la fórmula vicepresidencial de Claudia López, anuncia su respaldo a Abelardo de la Espriella

Sin embargo, horas antes, Huerta llamó a López para informarle que estaba a punto de grabar un video en el que oficializaba su respaldo a De la Espriella. La exalcaldesa respetó su decisión, pero instantes después canceló la participación de Huerta en la transmisión.