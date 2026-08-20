Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 21 de agosto: traerían suerte en la lotería

En el año 2026, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad para los amantes de las energías, especialmente para quienes se interesan por el tema de los horóscopos y las señales del universo.

Nana Calistar lanzó sus predicciones para este 21 de julio: esto viene para su signo

Pese a que el famoso vidente falleció en el 2019, miles de personas esperan día a día las recomendaciones que comparte su familia a través del diario El Heraldo de México, a través del cual revelan consejos para cada uno de los 12 signos del zodiaco universal, además de los números de la suerte para ganar la lotería.

Estas son las revelaciones del fallecido intérprete de los astros para el jueves 21 de agosto.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los astros presentan un panorama favorable, especialmente en el ámbito laboral. También podría aparecer una oportunidad sentimental importante para quienes buscan pareja.

Números de la suerte: 11, 28 y 17.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La competencia estará presente, por lo que será necesario mantener la calma y escuchar a quienes tienen experiencia en determinados temas. Tomar decisiones con inteligencia será clave.

Números de la suerte: 20, 15 y 7.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La espiritualidad cobrará protagonismo y habrá menos interés por los asuntos materiales. La sensibilidad hacia actividades religiosas, sociales o solidarias también aumentará.

Números de la suerte: 8, 14 y 3.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El amor y la vida social estarán especialmente activos. Los encuentros con amigos podrían traer buenas noticias, mientras que el romance promete momentos agradables y sorpresas.

Números de la suerte: 3, 12 y 38.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La autenticidad será una de las principales fortalezas. El signo tendrá mayor confianza para mostrarse tal como es, mientras que los asuntos relacionados con el bienestar personal continúan siendo importantes.

Números de la suerte: 11, 23 y 4.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las relaciones sentimentales atraviesan una etapa de cambios. Algunos vínculos podrían avanzar hacia mayor estabilidad, mientras otros encontrarán un nuevo camino.

Números de la suerte: 23, 9 y 4.

El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La recomendación es dejar atrás la espera y tomar decisiones. El momento favorece asumir el control de los propios proyectos y trabajar por aquello que realmente genera felicidad.

Números de la suerte: 50, 6 y 28.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Será mejor evitar resistirse a los acontecimientos y permitir que las situaciones avancen naturalmente. La familia y los amigos tendrán un papel importante durante esta jornada.

Números de la suerte: 8, 14 y 22.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las preocupaciones económicas podrían comenzar a disminuir. También se presentan posibilidades relacionadas con viajes, encuentros sociales y nuevas experiencias amorosas.

Números de la suerte: 13, 16 y 40.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El romance será protagonista. Las parejas podrán disfrutar momentos especiales, mientras que los solteros tendrán oportunidades para conocer a alguien que despierte su interés.

Números de la suerte: 1, 10 y 36.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Mantener una actitud flexible será fundamental para evitar conflictos. La vida social estará activa y el amor podría ocupar un lugar destacado durante la jornada.

Números de la suerte: 19, 30 y 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Algunos acontecimientos inesperados podrían modificar los planes, aunque el panorama resulta favorable. La familia y la búsqueda de armonía en el hogar serán aspectos fundamentales.

Números de la suerte: 36, 23 y 41.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.