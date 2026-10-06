María Margarita Giraldo reaccionó a las polémicas palabras de Timochenko en la JEP: “Esto debe acabarse”

Una declaración que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, entregó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019 volvió a generar controversia luego de que la senadora María Clara Posada divulgara fragmentos de la diligencia.

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El excomandante de las extintas Farc-EP se refirió durante la audiencia al trato que, según su versión, recibían las personas secuestradas por la organización guerrillera.

De acuerdo con la congresista del Centro Democrático, la comparecencia se realizó el 14 de febrero de 2019 y estuvo presidida por la magistrada Julieta Lemaitre. En uno de los apartes difundidos, Londoño aseguró que dentro de las Farc existían instrucciones para garantizar determinadas condiciones a quienes permanecían secuestrados.

Según relató, se hablaba de “buen trato” y de garantizarles alimentación incluso cuando los propios integrantes de la organización no contaran con comida suficiente.

El exjefe guerrillero también negó que existiera una política de tortura contra los secuestrados. En el fragmento divulgado se escucha afirmar que ese tipo de prácticas no estaba permitido y que incluso las agresiones físicas entre integrantes de la organización podían ser sancionadas internamente.

Sin embargo, sus declaraciones fueron cuestionadas por Posada, quien las presentó como una contradicción frente a los testimonios y hechos documentados sobre el secuestro durante el conflicto armado.

La controversia también llevó a la JEP a pronunciarse: el tribunal recordó que, en el Caso 01, sí estableció la existencia de una directriz de “buen trato” para los cautivos, pero concluyó que esta no se cumplió en la práctica.

Ante estas polémicas palabras, María Margarita Giraldo decidió pronunciarse. La actriz de Vecinos estalló y pidió justicia; mencionó que habían sido bastantes años en los que se dieron beneficios a estas personas.

La celebridad, bastante molesta, afirmó que debía acabarse todo lo relacionado con la JEP, esperando que hubiera otra clase de decisiones.

“Ya tuvieron 10 años de ventajas e impunidad. Esto debe acabarse. Deben pagar. No más impunidad”, escribió desde su cuenta de X, donde suele rechazar esta clase de situaciones.