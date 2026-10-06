Timochenko y Petro coinciden: “Su temor es que se sepa toda la verdad judicial”

En medio de las voces desde algunos sectores políticos que piden suprimir la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), el expresidente Juan Manuel Santos pidió en días pasados no prorrogar ese tribunal de justicia transicional que se creó a partir de la firma del Acuerdo de Paz que su entonces gobierno logró con las extintas Farc.

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“La JEP tiene sus límites legales, yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con los pactado; Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2028 y ojalá antes y quienes critican a la JEP por su lentitud, tienen bastante razón, por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”, dijo recientemente el expresidente Santos.

Posteriormente, el expresidente Gustavo Petro opinó en X sobre lo dicho por Santos e indicó que la JEP debe continuar “mientras perdure el conflicto armado hoy, por razones mercantiles”.

“La JEP debe recuperar las facultades derivadas del Acuerdo de Paz: debe ser el máximo tribunal de la verdad del conflicto y los terceros en el conflicto deben ser parte de su investigación e intervenir; que los narcotraficantes y sus grupos armados decidan someterse a la JEP creo que ayudaría y mucho en la salida de Colombia del narcotráfico”, agregó Petro en su mensaje en X, el pasado viernes, 2 de octubre.

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Pasaron los días y hoy martes, 6 de octubre, Rodrigo Londoño, Timochenko, quien fuera el máximo líder de las Farc, coincidió con Petro y así lo hizo saber a través de un mensaje en X.

“La JEP fue acordada en el Acuerdo de Paz como tribunal de cierre del conflicto, a pesar de la voluntad de sectores políticos poderosos, determinadores de graves crímenes en la guerra. Su temor es que se sepa toda la verdad judicial. Por ello mantienen su hostilidad hacia la JEP”, fue el mensaje de Timochenko tras darle retuit a la dicho por el expresidente Petro.