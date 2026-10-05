Timochenko sale en defensa de la JEP en plena polémica por las Farc y sus víctimas

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y excomandante de las antiguas Farc, volvió a estar en el centro de la controversia después de que se divulgaron fragmentos de una declaración que rindió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hace varios años.

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Los videos fueron publicados por la senadora María Clara Posada y corresponderían a una diligencia del 14 de febrero de 2019. En uno de los apartes, Londoño se refirió a las condiciones en las que permanecían las personas secuestradas por la antigua guerrilla.

“Había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida”, se le escucha decir en uno de los fragmentos divulgados. Posteriormente, agregó: “Tortura no, jamás”.

Las imágenes generaron cuestionamientos y reacciones políticas. En medio de la controversia, la propia JEP publicó una precisión sobre las actuaciones adelantadas contra antiguos integrantes de las Farc.

La respuesta de Timochenko

Fue después de ese pronunciamiento que Londoño salió en defensa de la justicia transicional y compartió el mensaje publicado por el tribunal.

“La JEP ha sido una próspera cosecha de verdad judicial sobre lo ocurrido en la guerra”, afirmó.

El antiguo comandante de las Farc agregó: “Hemos comprendido la magnitud de las afectaciones a las víctimas y hemos asumido nuestra responsabilidad”. También sostuvo que “la potencia transformadora de la JEP cambió a Colombia y a los actores del conflicto”.

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Por su parte, la JEP recordó que, dentro del Caso 01 sobre los secuestros de las Farc-EP, 63 exintegrantes de la antigua guerrilla fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos siete antiguos miembros del Secretariado.

El tribunal señaló que también se realizaron imputaciones por crímenes como tortura, trato cruel, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual.