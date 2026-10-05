Ministro de Defensa entró en la ‘moda’ del presidente De La Esperilla de portar arma de fuego en eventos militares

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, no quiso desentonar al lado del presidente Abelardo De La Espriella en el más reciente desfile militar en Valledupar, Cesar.

Durante el lanzamiento de la campaña militar Urano, que tiene como propósito combatir el hurto de hidrocarburos en el país, al general Mora se le vio caminando y portando una pistola, como lo viene haciendo el presidente Abelardo De La Espriella.

En medio de la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, el general Mora no se quedó atrás y apareció con una pistola en el cinto, como lo hacía habitualmente cuando estaba activo en las Fuerzas Militares.

Sobre la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, las Fuerzas Militares indicaron: “El despliegue inicial se concentrará en áreas neurálgicas como el sur del Cesar y el Magdalena Medio, operando en estrecha articulación con las capacidades de la Quinta y la Décima Brigada, manteniendo al mismo tiempo una proyección y movilidad operacional sobre todo el territorio nacional según las prioridades que determine el mando superior”.

La unidad militar estará a cargo del coronel Óscar Fernando Reyes.