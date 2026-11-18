Hay una gran polémica por la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no contratar el sistema de inhibidores de drones, lo que ha llevado a que la Fuerza Pública esté a la deriva.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró que hubo “turismo burocrático” y que se jugó con la vida de los soldados y policías. Esto no le gustó al exministro Pedro Sánchez, que no dudó en salir a aclarar los motivos por los que no se realizó la contratación y, entre otras cosas, apuntó que esto se debió a que “ninguna solución evaluada cumplió”.

El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, habló de este tema en El Debate de SEMANA y le respondió al exjefe de la cartera de Defensa. “Lo que él dice es mentira”, comentó.

Exministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Ellos se dedicaron solamente a viajar por 12 países con la viceministra de Defensa, Angélica Verbel. Pasearon por India, Europa y Asia”, agregó.

El congresista recordó que el primer ataque de drones en Colombia se dio en el 2023 y aseguró que, antes de que Petro saliera de la Presidencia, ya se habían registrado por lo menos 550 acciones de este tipo.

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Rodríguez mencionó que hubo formas de comprar estos escudos antidrones con Estados Unidos, pero en ese momento estaba la pelea entre los gobiernos y, de acuerdo con él, la administración Petro quería comprarlos de la India y China.

Además, contó lo que supuestamente pasaba con los uniformados que no se mostraban de acuerdo con las posiciones de Verbel. “Hubo militares que, cuando no quisieron seguirle la línea a la viceministra, los iban devolviendo a las fuerzas”, relató.

“Mis fuentes me comentan que la viceministra dio la orden de que firmaran estudios técnicos que no estaban en las necesidades colombianas”, añadió.

Rodríguez explicó que, debido a cómo es el terreno colombiano, se necesita un sistema con unas características diferentes. Pese a esto, señaló que sí se podía comprar, pero no se hizo debido a la negativa del hoy exministro Pedro Sánchez.

Exministro Pedro Sánchez. Foto: Presidencia

Por su parte, el representante Simón Molina sostuvo que estas decisiones del gobierno anterior están llevando a que la Fuerza Pública esté “desamparada” y a “merced” de los grupos criminales. “Esto es muy grave”, dijo.

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“Nosotros le hemos planteado al ministro que haga una declaratoria de una urgencia manifiesta para que podamos avanzar en la consecución y en la compra de sistemas antidrones de última tecnología”, expresó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que las Fuerzas Militares tengan tecnología de punta y que haya otros países aliados, que esto ayudaría a mejorar la seguridad en muchas zonas del país y a proteger a los uniformados.

Además, Molina planteó que el gobierno Petro no quiso comprar estos sistemas, ya que, entre otras cosas, así lograba fortalecer a los grupos criminales. “Se dedicó a pelear con los aliados militares y tecnológicos que puede tener el país, como lo son Estados Unidos e Israel”, aseveró.

“Este es un tema de seguridad nacional, de suma importancia, y hay que resolverlo; que se busque la figura jurídica necesaria, que se apropien los recursos y que podamos garantizar que el país tenga un sistema antidrones de última tecnología”, complementó.