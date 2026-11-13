Víctima de las Farc contó lo que el padre Francisco De Roux le dijo en privado sobre la Comisión de la Verdad: “Yo lo reto”

Sofía Gaviria Correa, quien fue víctima de la guerrilla del as Farc, habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que han significado estos 10 años del Acuerdo de Paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos.

La mujer lanzó duras críticas en contra de lo que se estableció y dejó en claro, según su visión, que las víctimas quedaron en el último lugar, mientras que los máximos cabecillas del grupo criminal se han salido con la suya.

Una de las cosas que más llamó la atención, fue lo que Gaviria reveló sobre algo que el padre Francisco de Roux, quien era el presidente de la Comisión de la Verdad, le dijo en privado.

Exposición del Informe Final de la Comisión de la Verdad en la Biblioteca Departamental. Foto: José Luis Guzmán. El País

“La Comisión de la Verdad no esclareció nada, el mismo cura De Roux me reconoció en privado a mí que se había hecho un ejercicio con claridad para ocultar los crímenes de las Farc”, relató.

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De acuerdo con ella, esto se lo comentó el sacerdote en un encuentro que tuvieron en privado. Por lo mismo, fue muy clara en enviarle un mensaje para que en alguna oportunidad se lo cuente a los colombianos.

“Yo espero que algún día tenga la grandeza, en micrófonos como este, de decir esto. Yo lo reto a que diga la verdad sobre el interés real de la Comisión de la Verdad”, señaló.

Sofía Gaviria apuntó que esta entidad se “cuidó” de hacer investigaciones y se pusieron muchos datos en el informe final que entregaron. Sin embargo, según ella, lo que se trató fue de “reducir las culpas” de los actos que cometieron los firmantes del Acuerdo de Paz.

Evento de presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Esto mismo, desde su visión, es lo que se está buscando con la JEP, que en las últimas semanas ha sido duramente cuestionada por las sanciones y la forma en la que se han utilizado los recursos.

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“Es un tribunal para perseguir a los enemigos de las Farc, por eso es que hay condiciones de desigualdad y es por lo que nace la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia”, dijo.

Edna Rocío Pinto, coordinadora de víctimas en el Huila, se manifestó en esta misma línea y sostuvo que en estos 10 años no se ha obtenido verdad, sino que siempre han primado los objetivos políticos.

Además, habló sobre la exsenadora Sandra Ramírez, quien está pidiendo que se le refuerce su esquema de seguridad. “Yo no sé cuál es el miedo que tiene ella si supuestamente no tiene nada que ver con lo que se le está acusando”, expresó.

“Es importante hacerle un llamado también a ella para que dé la cara a aquellas víctimas. (...) Si la señora va a pedir más refuerzo, yo como coordinadora también me pongo y hago lo mismo”, complementó.