Enrique Gómez aseguró que durante el gobierno Petro se destinaron menos recursos para las víctimas de la JEP

El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, es uno de los que más ha insistido en que se deben ajustar los recursos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). De hecho, fue quien propuso que se le quitaran los 170.000 millones de pesos en el presupuesto, idea que fue respaldada por el presidente Abelardo De La Espriella y que ha generado un profundo debate.

En medio de la polémica por su gestión, la JEP prende las alarmas por recorte de $ 170.000 millones

Gómez aseguró, con cifras en mano, que durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro fue cuando se destinaron menos recursos a las víctimas de la JEP.

Según dijo, en el mandato del expresidente Iván Duque se registraron recursos para la protección de víctimas del tribunal especial por 48.771 millones de pesos en 2022, mientras que en la administración de Petro ese monto se redujo hasta los 3.558 millones de pesos.

“Lo siguió bajando año tras año, de ese enorme valor del presupuesto de 2026 de más de 800.000 millones de pesos que tenía Ramelli para gastar en burocracia y en nóminas paralelas. Nadie escuchó a Ramelli llorándole a Petro”, criticó Gómez.

Otro de los datos que puso sobre la mesa Gómez para contrastar esta destinación de recursos es que durante el mandato de Petro hubo mayor presupuesto en general para el tribunal especial, que pasó de 395.049 millones pesos en 2022 a 781.470 millones en 2026.

El senador de Salvación Nacional recalcó que, en cambio, cuando redujeron los 170.000 millones de pesos al presupuesto de la JEP para 2027, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, reclamó que con eso se le estaba quitando el presupuesto a la atención de las víctimas. “En la JEP todo es una vergüenza”, criticó Gómez.

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, cuestionó que con la reducción del presupuesto para el 2027 se le quitarían recursos a las víctimas. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Según las cifras que reveló el senador, los recursos destinados para proteger a las víctimas han caído un 92 % desde el 2022.

Los recursos y el funcionamiento de la JEP han generado un amplio debate, especialmente por la falta de resultados que han entregado en algo más de 8 años de funcionamiento.

El expresidente Juan Manuel Santos dijo que no está de acuerdo con que se prorrogue la JEP más allá de la fecha en la que quedó pactado el acuerdo de paz.

Asimismo, el excanciller Álvaro Leyva, que fue uno de los que ayudó a crear la JEP, hizo una reflexión similar. “La JEP de hoy no es lo estipulado, lo consagrado, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su documento S/2017/272. ¿Hoy la JEP es una provocadora metamorfosis de lo allí señalado? ¿Kafkas haciendo de magistrados? Habría que decirles, ¡mamola!“, dijo.