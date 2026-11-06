“No me consta que sea abogado de la Primera Línea”: Enrique Gómez ofreció excusas al abogado Jimmy Borda

El senador de Salvación Nacional Enrique Gómez emitió este viernes 6 de noviembre, una rectificación pública y ofreció excusas formales al ciudadano y profesional del derecho Ower Jimmy Borda Parra, acatando de manera estricta lo dispuesto en un fallo de tutela proferido por el juez 40 laboral del circuito de Bogotá.

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La decisión judicial resolvió proteger los derechos fundamentales del jurista luego de que se difundieran afirmaciones sobre su ejercicio profesional en plataformas digitales. En su comunicado oficial, el líder político procedió a retractarse del contenido de sus aseveraciones previas.

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Al hacer efectiva la providencia judicial proferida a comienzos de noviembre de 2026, el dirigente político precisó el alcance de sus palabras y rectificó el señalamiento directo sobre la vinculación del jurista con colectivos urbanos: “En atención a un fallo del 3 de noviembre del juzgado 40 laboral del circuito de la Ciudad de Bogotá, se me ha ordenado rectificar y ofrecer excusas al señor Ower Jimmy Borda Parra. Y en consecuencia señalo, no me consta que el señor Ower Jimmy Borda Parra sea abogado de la llamada Primera Línea”.

Adicionalmente, aclaró el contexto real de las publicaciones consultadas en redes sociales: “Lo que me consta es que en sus redes de X en 2021 ofrecía sus servicios profesionales de abogado a todas aquellas personas partícipes o detenidas en el marco de la protesta social del paro nacional armado de 2021”.

Gómez aclaró que no le consta que Ower Jimmy Borda sea abogado de la denominada Primera Línea.

En cumplimiento al fallo de tutela proferido el 4 de noviembre de 2026 por el Juez 40 Laboral del Circuito de Bogotá, me permito informar lo siguiente: https://t.co/E1YR6hUTEn — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) November 6, 2026

Eliminación de piezas audiovisuales en redes sociales

Además de la retractación del texto, el fallo proferido por el despacho judicial capitalino ordenó la despublicación inmediata y definitiva del material audiovisual objeto de la controversia.

Sobre esta obligación impuesta por la autoridad competente, Gómez confirmó: “Igualmente, se me ordena el retiro del video en cuestión en su totalidad de todas mis redes y la presente publicación con el texto adjunto”.

El fallo del juzgado de Bogotá ordenó el retiro total del video objeto de la tutela de todas las plataformas del político.

Con la difusión del texto ordenado y la eliminación del contenido en sus canales digitales, el dirigente político dio por cumplida la providencia constitucional emitida en la capital del país.