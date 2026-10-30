Enrique Gómez aseguró que el Pacto Histórico intentó cambiar el orden del día para subir a Matador al atril: “Pura propaganda”

Hace algunos días, una fuerte polémica se desató en el Congreso de la República tras la presencia del caricaturista Matador, quien llegó a las instalaciones con un cartel en el que repetía su insulto contra la primera dama de la Nación, al representarla como una rata. Su presencia generó el rechazo de los congresistas, quienes pidieron su salida de inmediato.

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Pese a ello, los integrantes de la bancada del Pacto Histórico trataron de mantener al caricaturista en el salón, impidiendo que la Policía le solicitara su salida. Entre gritos y reclamos, el caricaturista decidió salir luego de que varios congresistas aseguraran que se irían y suspenderían la sesión.

El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, se refirió al episodio y aseguró que el Pacto Histórico intentó cambiar el orden del día para subir al atril a Matador.

“¡Cínicos! Consiguieron su sucio espectáculo en el Senado. El Pacto Histórico cayó en un nuevo punto bajo en el Congreso intentando cambiar el orden del día para subir al atril a “Matador”. Pura propaganda para desviar la atención del saqueo a los recursos públicos”, fue el mensaje que dio Gómez en su cuenta de X.