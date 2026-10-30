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“Los populistas que han quebrado los países siempre ofrecen menos impuestos y más gastos”

El Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó ante el Congreso la Ley de Rescate Económico.

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Redacción Confidenciales
30 de octubre de 2026 a las 9:31 a. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: Firma Crowe Co

Este jueves, 29 de octubre, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Ajuste Fiscal, conocida también como Ley de Rescate Económico.

La presentación de dicho proyecto ha generado polémica en el país y división en el Congreso, teniendo en cuenta los recortes estatales y la propuesta de nuevos impuestos que allí se plantean.

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Quien se pronunció al respecto fue el exsenador Alfredo Rangel, quien salió en defensa del Gobierno nacional tras la presentación de la Ley de Ajuste Fiscal.

“Gran valentía y gran responsabilidad está demostrando el gobierno con su propuesta de Ley de Ajuste. La quiebra del país se evita con más ingresos fiscales y menos gastos. Los populistas que han quebrado los países siempre ofrecen menos impuestos y más gastos. Ahí está el dilema: sostenibilidad fiscal y crecimiento económico, o quiebra fiscal y ruina nacional”, dijo Rangel en X, esta mañana de viernes 30 de octubre.