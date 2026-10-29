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Anticipan recorte de personal en el Ministerio de Cultura

Justificada en la política de la austeridad, la ministra de Cultura anunció que habrá un recorte en la burocracia de la entidad.

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Redacción Semana
29 de octubre de 2026 a las 5:17 p. m.
Paola Holguín y Abelardo De La Espriella.
Paola Holguín y Abelardo De La Espriella. Foto: Tomada de la cuenta en X: @PaolaHolguin

La ministra de Cultura, Paola Holguín, anticipó que habrá un recorte en la burocracia de la entidad, que se multiplicó durante la administración de Gustavo Petro.

Ella contó que, en los últimos 20 años, funcionó con 315 empleados. Sin embargo, a través de un decreto, Petro duplicó esta cifra y creó 323 cargos nuevos.

No solo eso. Holguín denunció que el expresidente creó una especie de nómina paralela, donde los contratistas, al 7 de agosto, eran 1.490.

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“Nosotros, en la patria milagro, en el Gobierno de Abelardo De La Espriella, tenemos el compromiso de adelgazar el tamaño del Estado, de invertir de manera eficiente los recursos”, dijo la funcionaria.

Y concluyó: “Vamos a hacer una drástica reducción burocrática para que el dinero de los colombianos se invierta en lo misional y no pagando corbatas”.