Presidente De La Espriella condecoró a policías y militares que participaron en bombardeos contra grupos criminales

La lucha contra los grupos armados ha sido una de las iniciativas y banderas del actual Gobierno. El presidente Abelardo De La Espriella ha llevado a cabo numerosas operaciones para hacer frente a los diferentes grupos armados, que se fortalecieron en el anterior Gobierno con la fracasada política de paz total.

Hace algunas horas, el mandatario decidió condecorar a los cuerpos militares y de Policía que durante las últimas semanas han llevado a cabo las operaciones para dar con el paradero tanto de estructuras como de criminales que azotaban varias zonas del país.

Comandantes de la Policía le entregaron a Abelardo De La Espriella un reconocimiento: así reaccionó el presidente

“Sobre los hombros de estos hombres y mujeres recae una responsabilidad histórica: proteger la Nación, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad de los colombianos. El generalato tiene el deber de liderar con honor, firmeza y ejemplo a quienes han jurado defender la patria, siempre bajo el mandato de la Constitución y la ley”, dijo el mandatario.

De La Espriella decidió imponer la condecoración de la Orden de Boyacá a estos funcionarios de la Fuerza Pública y les dio un saludo fraternal en la Casa de Nariño, tras los logros registrados.

“La verdadera paz no se construye con concesiones a la criminalidad, sino con el imperio de la ley, el respeto absoluto por la Constitución y la fuerza legítima de las armas de la República”, dijo el presidente.