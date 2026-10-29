Colegio de Abogados se refirió a posición de algunos juristas frente a confrontación del presidente De La Espriella con capturados

En medio de los megaoperativos en varias regiones del país que han sido liderados por el presidente Abelardo De La Espriella, se ha vuelto común ver al jefe de Estado confrontando a los presuntos delincuentes, una vez están esposados en poder de las autoridades.

“Bienvenido a la Patria Milagro”, ha sido una de las expresiones utilizadas por el presidente De La Espriella para dirigirse a las personas capturadas, a quienes también les recuerda sus presuntos delitos.

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Lo anterior ha generado opiniones divididas entre juristas, dado que algunos consideran que ello no está bien por parte del jefe de Estado, mientras que otros respaldan al mandatario.

En medio de esa discusión, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia emitió un comunicado en el que se refirió a las diferencias de algunos juristas.

“Las recientes intervenciones del presidente de la República frente a personas capturadas han generado diferencias entre nuestros miembros, tanto sobre el alcance de esas actuaciones, como sobre la conveniencia de un pronunciamiento institucional. Algunos colegas han expresado sus críticas por considerar que el trato y los señalamientos dirigidos a personas que no han sido condenadas desconocen la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia. Sus preocupaciones merecen ser escuchadas y discutidas con respeto. Otros colegas consideran que estas intervenciones se enmarcan en el papel del presidente como comandante de la Fuerza Pública y en el debate público, y entienden que no constituyen decisiones judiciales ni determinan la responsabilidad penal de las personas capturadas. Esta posición también tiene espacio en nuestro Colegio y merece el mismo respeto”, indicaron desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

En tal sentido, desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia recalcaron que reconocer las posiciones de los juristas no significa que estén adoptando como propia una de estas.

“Reconocer estas distintas opiniones no significa que el Colegio adopte como propia cada una de ellas. Significa que sus integrantes pueden expresarlas y debatirlas sin que su pertenencia a la institución, su integridad profesional o su compromiso con la justicia sean puestos en duda. Cuestionar el trato dado a una persona capturada no implica desconocer la gravedad de los hechos que se le atribuyen, minimizar el sufrimiento de las víctimas ni justificar conductas delictivas. Del mismo modo, discrepar sobre el alcance de las intervenciones presidenciales no supone, por sí solo, desconocer la dignidad de las personas detenidas”, resaltaron.

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Por último, rechazaron el “hostigamiento, las intimidaciones y las descalificaciones” contra los abogados que “han alzado su voz para cuestionar estas situaciones”.

“Defender su libertad para expresar esas preocupaciones hace parte de nuestra misión, con independencia de que todos compartamos sus conclusiones. Ese mismo compromiso de respeto y protección cobija a quienes sostienen una posición diferente. La voz institucional del Colegio debe construirse a partir de su misión y del reconocimiento de su pluralidad. Ninguna preferencia política puede convertirse en una condición para ser escuchado, representado o acompañado por nuestra institución. Invitamos a todos nuestros miembros a mantener un diálogo respetuoso, centrado en los argumentos y en el reconocimiento de nuestra condición de colegas. Podemos disentir y seguir trabajando juntos. El Colegio es una casa común, en la que todas las voces cuentan y merecen respeto”, concluyeron en el comunicado.