Fiscalía revela qué pasará con hombre que habría hurtado y abusado sexualmente de una perrita

La Fiscalía General de la Nación, por medio del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), dio a conocer avances en tres investigaciones relacionadas con hechos de violencia contra animales de compañía. Los procesos dejaron como resultado dos personas condenadas y un hombre imputado por su presunta responsabilidad en la muerte de una canina.

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Uno de los casos corresponde a José Oliverio Silva, quien fue condenado por un juez penal de conocimiento luego de que las autoridades establecieran su responsabilidad en el hurto y posterior maltrato de una perrita de raza pastor alemán, a la cual le habría ocasionado graves lesiones físicas.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2025, cuando el hombre se apoderó de Keyra, una canina que se encontraba en un establecimiento de comercio. Posteriormente, la trasladó hasta otro lugar, donde la utilizó para realizar actos sexuales.

Por estos hechos, Silva deberá cumplir una pena de 37 meses y 10 días de prisión por los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal. Además, quedó inhabilitado para tener animales durante 74 meses.

Otro de los procesos se relaciona con Edgar Alexander Montañez Díaz, condenado por maltrato animal agravado tras las agresiones que sufrió un perro criollo llamado ‘Lucas’ en un inmueble de Envigado, Antioquia.

De acuerdo con la investigación, entre mayo y julio de 2024, el animal fue sometido en repetidas ocasiones a golpes y otros actos violentos que le provocaron lesiones y sufrimiento. Las afectaciones fueron documentadas mediante peritajes veterinarios.

Maltrato animal. Foto: Creada con IA

La Fiscalía también estableció que algunos de estos episodios ocurrieron en presencia de menores de edad y que las agresiones habrían sido utilizadas como represalias contra la entonces pareja sentimental del condenado.

Montañez Díaz recibió una sentencia de 20 meses de prisión y quedó inhabilitado para la tenencia de animales por el mismo periodo.

El tercer caso ocurrió en Choachí, Cundinamarca, y corresponde a Juan Gabriel Pinzón Rincón, quien fue presentado ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en la muerte de una canina.

Según la investigación, el pasado 21 de agosto, en medio de una discusión con su compañera sentimental, el hombre habría atacado con un arma cortopunzante a la mascota de la mujer, identificada como Nena.

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Las heridas que sufrió el animal fueron de tal gravedad que finalmente murió. Ante estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de muerte a animal agravada.

El juez de control de garantías determinó que Pinzón Rincón deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso, aunque la medida de aseguramiento será cumplida en su lugar de residencia.

Los tres casos hacen parte de las investigaciones adelantadas por GELMA para esclarecer hechos de violencia contra animales y llevar ante la justicia a los presuntos responsables.