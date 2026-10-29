Golpe a la minería ilegal en Santurbán: incautan explosivos, mercurio y cianuro

Tropas del Batallón de Ingenieros de Combate n.º 5, de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en una operación coordinada con la Policía Nacional y con la Fiscalía General de la Nación, adelantaron operaciones militares contra la minería ilegal en los municipios de California y Suratá, Santander.

Una granada explotó cerca de la cárcel de mujeres en Bucaramanga: esto se sabe del atentado

La intervención fue realizada mediante ocho diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera simultánea en diferentes sectores de las veredas La Baja, en California, y La Nueva, en Suratá, donde se logró la incautación de materiales, equipos y sustancias que presuntamente serían utilizados en esta actividad ilegal.

Entre los elementos incautados hay 700 metros de cordón detonante, 120 kilogramos de explosivos, 147 barras de Indugel, 62 detonadores eléctricos, 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias y materiales que representan riesgos para las personas y el entorno cuando se utilizan o manipulan de manera inadecuada.

También incautaron 12 motores, taladros neumáticos, un equipo de oxicorte, una bala de oxígeno, grameras, 114 gramos de oro en joyas, 211 gramos de oro en amalgama, 54 libras de relaves o pelusa y más de 92.800.000 pesos en efectivo.

“Este resultado representa un golpe a las economías ilícitas, que se benefician de la explotación ilícita de yacimientos mineros y que estarían generando ingresos superiores a los 1.200 millones de pesos mensuales”, detallaron desde el Ejército.

La reacción de Hugo Ospina, líder de los taxistas, en Bucaramanga: la Policía le impuso un comparendo

Ejército Nacional adelanta operaciones militares contra la minería ilegal. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

El Ejército Nacional sostuvo que seguirá trabajando con el fin de debilitar las economías ilícitas, limitar los recursos destinados a su sostenimiento y proteger los recursos naturales de la región, y continúa desarrollando operaciones coordinadas e interinstitucionales para contrarrestar los factores de inestabilidad que amenazan la seguridad, el medioambiente y el bienestar de las comunidades.