Golpe a la minería ilegal en Girón, Santander: 14 personas fueron capturadas en flagrancia cerca del río de Oro

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, logró asestar en las últimas horas un duro golpe a la minería ilegal en el departamento de Santander, tras la captura de 14 vinculadas con esta actividad ilícita.

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De acuerdo con la información suministrada por el Ejército Nacional, las 14 personas fueron sorprendidas en el marco de una operación conjunta entre la Quinta Brigada y la Policía en el sector de la Escarpa Occidental, cerca del río de Oro.

Durante el procedimiento fueron incautados equipos y herramientas, presuntamente, utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

La institución confirmó que las personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades competentes, para su respectiva legalización y judicialización por los delitos derivados de esta actividad.

“Seguimos trabajando de manera articulada para combatir las economías ilícitas y proteger los recursos naturales de Santander”, destacó la Segunda División del Ejército Nacional a través de un comunicado en su cuenta de X.

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El ejército Nacional confirmó otro golpe contundente contra la minería ilegal en el Sur de Bolívar, donde se destruyeron cuatro unidades ilícitas.

Estas unidades de producción minera (UPM) ilegales presuntamente eran utilizadas como fuente de financiación de la subestructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea, del Clan del Golfo.

Durante la operación fueron destruidos e inhabilitados 4 motores sin número de serie, 3 clasificadoras, 30 metros de mangueras de diferentes pulgadas, 50 galones de ACPM y 10 canecas, elementos empleados para el desarrollo de actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Golpe a la minería ilegal en Santander. Foto: Ejército

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, estas unidades tenían una capacidad de extracción aproximada de 950 gramos de oro al mes, cuyo valor comercial se calcula en 401millones de pesos mensuales.

Así mismo, la infraestructura intervenida representa una afectación económica de más de 362 millones de pesos, lo que genera una afectación de las capacidades logísticas y financieras asociadas a esta actividad ilícita.

En otra operación adelantada en el sur del Tolima, el Ejército Nacional neutralizó dos unidades de producción minería en Coyaima, que pertenecerían a la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.

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El operativo se llevó a cabo en la vereda El Coco, del municipio de Coyaima, donde se hallaron una excavadora, una clasificadora, un motor Cummins, 750 galones de combustible, 4 canecas de grasa hidráulica y 200 metros de manguera de 3 pulgadas.

Las autoridades confirmaron que con esta operación se afectó por más de 660 millones de pesos colombianos la maquinaria y se dejan de extraer un aproximado de 3.000 gramos de oro mensuales, con un valor cercano a los 1.448 millones de pesos mensuales.