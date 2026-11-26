Una fuerte tormenta registrada en la noche de este jueves, 26 de noviembre, afectó las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, generando demoras y obligando a adoptar medidas de control del tráfico aéreo.

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De acuerdo con los reportes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), el fenómeno meteorológico incide sobre el sector de llegadas a la terminal capitalina, impide el ingreso de aeronaves a las aproximaciones y motivó la aplicación de un ground stop.

Restricción en las aproximaciones y ground stop preventivo

A través de sus canales oficiales, la Aerocivil advirtió sobre el efecto inmediato de las condiciones climáticas en el flujo de vuelos hacia la ciudad. “Fuerte tormenta afecta a esta hora el sector de llegadas al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, generando algunas demoras en la operación e impidiendo el ingreso de aeronaves a las aproximaciones”, informó la entidad.

🚨 #ATENCIÓN | Fuerte tormenta afecta a esta hora el sector de llegadas al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, generando algunas demoras en la operación e impidiendo el ingreso de aeronaves a las aproximaciones. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) November 27, 2026

Para contener el impacto operativo y mantener los márgenes de seguridad en el espacio aéreo, la autoridad aeronáutica anunció la implementación de una parada temporal en tierra para los vuelos que se dirigen hacia la terminal.

“Se aplicará un ground stop para evitar congestión aérea. Se recomienda a los pasajeros contactar a sus aerolíneas ante posibles cambios en sus itinerarios”, precisó la Aerocivil.

¿Qué es un ground stop? y recomendaciones para los viajeros

Un ground stop (parada en tierra) es una medida de control de tráfico aéreo que suspende temporalmente los despegues de aviones que cumplen ciertos criterios, obligándolos a permanecer en tierra en su aeropuerto de origen hasta que se levante la orden.

Ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas adversas modifiquen las horas programadas de arribo y salida, la entidad instó a los pasajeros con vuelos previstos para esta noche a comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para confirmar el estado de sus reservas y eventuales reprogramaciones antes de desplazarse al aeropuerto.