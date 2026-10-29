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Refuerzan la seguridad del registrador y del procurador tras amenazas

El ministro de Justicia, Iván Cancino, informó que el Gobierno nacional ordenó redoblar la protección de los altos funcionarios.

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Redacción Semana
29 de octubre de 2026 a las 12:43 p. m.
Gregorio Eljach y Hernán Penagos.
Gregorio Eljach y Hernán Penagos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El ministro de Justicia, Iván Cancino, comunicó desde el Congreso que el Gobierno nacional ordenó reforzar los esquemas de protección del registrador Hernán Penagos y el procurador Gregorio Eljach, luego de conocerse amenazas en su contra.

“Ya se tomaron las medidas. El señor presidente dio las instrucciones para proteger la vida del registrador desde el primer momento. Frente al señor procurador, también dio instrucciones para proteger el esquema”, informó Cancino, quien también actúa como ministro del Interior encargado.

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Cancino agregó que el Ejecutivo está dispuesto a proteger a todas las personas que enfrentan algún riesgo en Colombia, incluidos los líderes sociales.