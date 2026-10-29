El ministro de Justicia, Iván Cancino, comunicó desde el Congreso que el Gobierno nacional ordenó reforzar los esquemas de protección del registrador Hernán Penagos y el procurador Gregorio Eljach, luego de conocerse amenazas en su contra.

“Ya se tomaron las medidas. El señor presidente dio las instrucciones para proteger la vida del registrador desde el primer momento. Frente al señor procurador, también dio instrucciones para proteger el esquema”, informó Cancino, quien también actúa como ministro del Interior encargado.

El procurador Gregorio Eljach reveló problemas de seguridad: “Estaba comprometida mi seguridad y la de mi familia”

Cancino agregó que el Ejecutivo está dispuesto a proteger a todas las personas que enfrentan algún riesgo en Colombia, incluidos los líderes sociales.