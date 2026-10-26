Investigan amenazas de muerte contra el registrador Hernán Penagos

Fuentes cercanas a la Registraduría Nacional confirmaron las amenazas de muerte que ha recibido el registrador Hernán Penagos.

El expresidente Gustavo Petro, ha sostenido fuertes enfrentamientos con el registrador Hernán Penagos. Foto: Juan Cano - Presidencia de Colombia

De acuerdo con las fuentes, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ya tendría información sobre el caso del Registrador Nacional con el propósito de tomar medidas urgentes con la Policía y otras autoridades frente al nuevo escenario de riesgo del funcionario.

Dentro de los pocos detalles que se han filtrado sobre el riesgo contra el Registrador Penagos se ha conocido que la información se habría obtenido desde un centro penitenciario.

Con base en estos hechos, las autoridades judiciales ya habrían puesto en marcha una estrategia de verificación de las amenazas contra el Registrador.

El Registrador nacional, Hernán Penagos, estuvo al frente de las elecciones que perdió Iván Cepeda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Es de anotar que Penagos y el expresidente Gustavo Petro, han sostenido fuertes enfrentamientos por el papel de la Registraduría durante las elecciones presidenciales donde el candidato de Petro, Iván Cepeda, perdió y la vitoria fue para el entonces candidato Abelardo De La Espriella.

El expresidente Petro se negó a reconocer la elección de De La Espriella y por el contrario arreciar con mensajes en redes sociales sobre un supuesto fraude que se fraguó durante las elecciones.

Dichas acusaciones han sido rechazadas por el Registrador Nacional, quien con pruebas ha presentado cómo funcionó el sistema electoral durante la pasada jornada de elecciones presidenciales.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, estaría al tanto de las amenazas contra el Registrador Hernán Penagos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En medio de estas controversias y acusaciones es que se conoce que el Registrador Nacional se encuentra bajo la mira de delincuentes que habrían lanzado amenazas en su contra que son materia de investigación por parte de las autoridades del país.