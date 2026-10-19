Juzgado le ordenó al Ministerio de Cultura frenar el polémico retiro de piezas y obras de arte del Museo Nacional

“Se ordena al Museo Nacional de Colombia que conserve la totalidad de las piezas retiradas de las exposiciones objeto de controversia en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación”. De esta forma, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá, suspendió de manera temporal el retiro de 30 obras de arte y piezas.

La medida cautelar se emitió al evaluar una acción de tutela presentada por varios colectivos artísticos y de la comunidad LGBT que pidieron proteger varias piezas que habían sido retiradas en días pasados por orden del Gobierno.

En la decisión se le pide al Museo que, en pocas palabras, deje las obras y piezas en su lugar.

“(...) se abstenga de destruirlas, trasladarlas fuera de sus instalaciones, darlas de baja, devolverlas a terceros o alterarlas de cualquier forma mientras se decide de fondo la presente acción; se abstenga igualmente de retirar, desmontar o intervenir otras piezas de las exposiciones por razón de su contenido sin que medien actos administrativos que justifiquen tales decisiones”, indicó el juez.

La decisión cobija obras de arte y piezas relacionadas con a violencia política en Colombia, el movimiento feminista, la comunidad Lgtbiq+ y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Como medida cautelar ordenó al Ministerio de Cultura no retirar más piezas.

La tutela fue presentada por Gabriel Becerra, representante de la Cámara del Pacto Histórico; los colectivos Lgtbiq+ León Zuleta y Revolución en Rosa.

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