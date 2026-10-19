El pasado 13 de octubre, la Procuraduría General recibió una queja disciplinaria en contra de la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, por presunto incumplimiento en los requisitos legales para ocupar dicho cargo.

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En la queja se señala que, tras revisar la hoja de vida de la funcionaria, se presenta que no cumple con todos los requisitos que exige la ley.

“En los términos de la queja, los documentos aportados por (Lina María) Garrido Martín no responden a la realidad, específicamente, los certificados suscritos por la Asociación de Ganaderos de la Sabana (Asosabana)”, señalaba la queja.

La Procuraduría General recibió una queja disciplinaria contra Lina Garrido. Foto: Bernardo Peña / El País

Citando la hoja de vida que se encuentra publicada en las plataformas oficiales, la queja indicaba que el cargo de “dirección estratégica de la gestión institucional y de desarrollo agrario de la Asociación de Ganaderos de la Sábana” no existe.

“Las certificaciones aportadas para demostrar la experiencia para el cargo fueron copiadas de los manuales de funciones de la Agencia Nacional de Tierras a efectos de hacerlas compatibles con las funciones del manual de la ANT, sin que efectivamente Garrido Martín hubiese desempeñado o desarrollado las actividades descritas en ellos”, señaló.

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Debido a esto, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción y de la Vigilancia Administrativa tomó la decisión de abrir una investigación preliminar, lo que incluye la práctica de pruebas documentales, testimoniales y técnicas.

La investigación busca establecer si “el requisito de la experiencia relacionada que exigen los manuales de funciones para acceder al cargo del director general de la Agencia, código E3, grado 5, fue cumplido y (...) si se demostró, mediante documentación que refleje la realidad fáctica de la experiencia que se dijo acreditar”, cita la apertura.

Lina Garrido se posesionó como directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el 11 de agosto de 2026, mediante el decreto 1149 de 2026 . Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Para definir si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria, la procuradora del caso ordenó una inspección disciplinaria en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de la Sabana, con sede en Arauca.

Esto con el fin de recolectar documentos relacionados con la hoja de vida, las funciones que adelantó Garrido, el tipo de contrato y las labores realizadas.

Lina Garrido se posesionó como directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el 11 de agosto de 2026, mediante el decreto 1149 de 2026 .