Dos exvicepresidentes de Colpensiones, a investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en contrato

Por presuntas irregularidades en un contrato de suministro de nuevas tecnologías para Colpensiones, administradora estatal de las pensiones de los colombianos, la Procuraduría General de la Nación acaba de abrir investigación contra dos ex altos funcionarios de la entidad.

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“Abrir investigación disciplinaria contra los exvicepresidentes de Gestión Corporativa de Colpensiones, María Elisa Morón Baute y Wilson Fernando Melo Velandia, por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato suscrito en 2020, por 9.400 millones de pesos, para el mejoramiento tecnológico de la entidad”, advierte la información conocida por SEMANA.

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El contrato, que se acerca a los 10.000 millones de pesos, habría tenido dos adiciones en su trámite, que no fueron debidamente justificadas, y que se hicieron supuestamente por la variación en el Tasa Representativa del Mercado (TRM), pero no hay soportes de la decisión.

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Así las cosas, “Al parecer, los otrosíes 2 y 5, firmados en 2022 y 2023, habrían modificado los componentes del contrato argumentando variaciones de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), sin dejar ningún soporte, análisis detallado o justificación técnica de este cambio”, explicaron desde la Procuraduría General de la Nación.

Sede de Colpensiones Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: Guillermo Torres Reina

Por estos hechos, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales con el propósito de conocer, entre otros, los aspectos técnicos y financieros relacionados con la suscripción de los otrosíes.