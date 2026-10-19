Mindefensa confirma contundente golpe al Clan del Golfo: cayó uno de sus cabecillas

La Policía Nacional capturó por orden judicial a alias Tomás, señalado de ocupar el segundo puesto de mando en una zona de la subestructura Javier Yepes Cantero, perteneciente al Clan del Golfo. Según las autoridades, el hombre tendría injerencia criminal en los municipios de Chinú y Tuchín, en el departamento de Córdoba, donde presuntamente coordinaba cobros extorsivos.

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El anuncio fue realizado por el Ministerio de Defensa, que indicó que el capturado es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión. De acuerdo con la información oficial, entre sus actividades estaría la coordinación de exigencias económicas ilegales dirigidas a comerciantes, ganaderos y contratistas de obras públicas.

Las autoridades señalaron que estas acciones habrían afectado el desarrollo de proyectos de infraestructura en los municipios donde operaba la estructura criminal, ya que los cobros ilegales representarían una presión sobre quienes desarrollan actividades comerciales y productivas en la región, así como sobre las personas y empresas vinculadas a obras públicas.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, alias Tomás tendría una trayectoria criminal de aproximadamente siete años dentro de la organización. Durante ese tiempo, presuntamente habría tenido bajo su responsabilidad a varios integrantes del grupo armado en diferentes municipios de Córdoba.

La captura se produjo como resultado de una investigación adelantada por unidades del Gaula de la Policía Nacional y se materializó mediante una orden judicial. Con este procedimiento, las autoridades buscan avanzar contra las redes responsables de las extorsiones y reducir las presiones económicas ilegales que afectan a comerciantes, ganaderos y contratistas de la zona.

Asimismo, según la información compartida, durante 2026 los casos de extorsión en Córdoba disminuyeron un 19 %, lo que equivale a seis registros menos frente al mismo periodo de 2025. La información fue presentada como parte de las acciones hechas por las autoridades para enfrentar este tipo de conductas criminales.

Pese a esta reducción, se reiteró la importancia de denunciar cualquier intento de extorsión, incluidas las llamadas, amenazas o exigencias de dinero realizadas por personas que aseguren pertenecer a organizaciones criminales.

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Para reportar estos hechos, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional o con la línea 147 del Gaula Militar. El llamado institucional busca facilitar la atención de las denuncias y contribuir a las investigaciones contra quienes estarían detrás de estos cobros ilegales.

La Policía y el Ministerio de Defensa insistieron en el mensaje de prevención: “Yo no pago, yo denuncio”.