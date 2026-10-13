Caen tres hombres por incendiar negocios que no pagaban extorsión en Soledad, Atlántico

Luego de un trabajo minucioso, el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla dio con la captura de tres presuntos integrantes de la banda de Los Costeños, que tendrían injerencia en el barrio Los Fundadores, en Soledad, Atlántico.

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De acuerdo con las autoridades judiciales, los capturados estarían relacionados con la quema de fachadas de establecimientos comerciales para intimidar a sus propietarios y presionarlos a pagar exigencias económicas ilegales.

“Las acciones fueron desplegadas por unidades Gaula, como parte de la estrategia Sin Tregua al Delito, con el propósito de identificar, ubicar y judicializar a los responsables de estos hechos que afectan la tranquilidad de los comerciantes y la seguridad en el municipio”, explicaron desde la Policía de Barranquilla.

Entre los hechos que son materia de investigación se encuentra la quema de una tienda en el barrio La Arboleda, registrada en los últimos días.

“Los capturados serían presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Costeños y estarían vinculados, al parecer, a otros casos en los que se habría utilizado la misma modalidad de intimidación, mediante la quema de fachadas y disparos contra establecimientos comerciales”, agregaron.

En medio de este operativo, los policías encontraron una pistola calibre 9 milímetros, un vehículo, tres teléfonos celulares y tres panfletos presuntamente relacionados con los hechos investigados.

Así quedaban los establecimientos comerciales tras los incendios de bandas criminales. Foto: Suministrada a SEMANA.

Los capturados también estarían actuando bajo las órdenes de alias El Gordo 40, señalado cabecilla de zona de Los Costeños en este municipio del área metropolitana.

Los capturados registran anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, homicidio y hurto. Además, uno de ellos presenta una orden judicial vigente por el delito de hurto.

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La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que la institución mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales que pretenden someter a los comerciantes mediante amenazas y violencia.

“Tenemos un plan estratégico para identificar, ubicar y capturar a quienes pretenden sembrar miedo mediante la extorsión. Actuamos con contundencia para llevarlos ante la justicia y proteger a nuestros comerciantes, quienes deben desarrollar sus actividades económicas con tranquilidad y seguridad. En Barranquilla y su área metropolitana, el miedo cambió de bando: estamos de frente contra el delito y no vamos a bajar la guardia”, indicó la oficial.

En lo corrido de 2026, la Policía Nacional ha capturado 440 personas por extorsión y delitos conexos en Barranquilla y su área metropolitana. Estas acciones han permitido evitar que 3.587 millones de pesos lleguen a manos de las estructuras criminales, afectando sus fuentes de financiación ilegal.