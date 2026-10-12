Coronel Jimmy Belalcázar, designado como nuevo comandante de Policía de Santa Marta

El coronel Jimmy Belalcázar fue designado este lunes, 12 de octubre, como nuevo comandante de la Policía de Santa Marta.

La llegada del oficial a ese cargo se da luego de que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, decidiera remover del cargo al también coronel Yeison López.

“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida. El coronel de la Policía Yeison López será llamado a calificar servicios por su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección; por no informar oportunamente sobre estos hechos y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo de ayer de la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

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“Pido tranquilidad a la comunidad: no se trata de delincuentes de alta peligrosidad. Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos. El coronel Urriago, segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia”, señaló.

Finalmente, anunció la llegada del coronel Belalcázar a esa comandancia. “Esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante. Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio”.

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¿Quién es el nuevo comandante de Policía de Santa Marta?

El coronel Jimmy Belalcázar llega de la Policía Metropolitana de Cúcuta, donde había sido nombrado comandante encargado.

En esa región enfrentó el difícil panorama de seguridad en la capital de Norte de Santander, donde hacen presencia bandas de crimen organizado como la Familia P, el ELN y las disidencias del frente 33 de las antiguas Farc.

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A Santa Marta llega para ponerles freno a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, que ordenaron un paro armado recientemente tras los certeros golpes propinados por el gobierno de De La Espriella.

Así como la extorsión y el sicariato en esa ciudad.

Belalcázar también pasó como jefe encargado de la Oficina de Control Interno de la Policía en Bogotá.