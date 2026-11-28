La distinción estará vigente durante nueve meses y exige mantener condiciones relacionadas con la calidad del agua, la seguridad y el cuidado del entorno.

Barranquilla es nominada a importante premio internacional: “Necesitamos el apoyo de todos”

Barranquilla suma un nuevo reconocimiento internacional a su oferta turística, pero el galardón también representa un compromiso que deberá sostener. La playa de Puerto Mocho recibió por primera vez la certificación Blue Flag, conocida como Bandera Azul, una distinción que reconoce a los destinos costeros que cumplen exigentes estándares ambientales, de seguridad y sostenibilidad.

El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char el 26 de noviembre. La certificación fue otorgada por ACODAL Seccional Centro, en representación de la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), mediante la Resolución 06 de 2026. El reconocimiento fue concedido a EDUBAR S.A., como gestor del polígono de certificación de Puerto Mocho.

Puerto Mocho, playa de Barranquilla, recibió importante distinción mundial por sus prácticas de sostenibilidad ambiental y turísticas el 26 de noviembre de 2026 Foto: Captura de pantalla cuenta de X Alejandro char / API

Puerto Mocho, playa de Barranquilla, recibió importante distinción mundial por sus prácticas de sostenibilidad ambiental y turísticas el 26 de noviembre de 2026 Foto: Captura de pantalla cuenta de X Alejandro char / API

Sin embargo, la distinción tiene una vigencia definida. Puerto Mocho contará con la Bandera Azul entre el 1 de diciembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027. Esto significa que el reto para la ciudad no termina con la obtención del galardón, sino que también implica conservar las condiciones que permitieron alcanzarlo.

¿Qué tuvo que cumplir Puerto Mocho para recibir la Bandera Azul?

El reconocimiento no se entrega únicamente por la apariencia de una playa o por su atractivo turístico. El programa internacional Blue Flag evalúa aspectos como la calidad del agua de baño, la gestión de residuos, la protección del entorno natural, la educación ambiental, la seguridad y los servicios para los visitantes.

También contempla condiciones de accesibilidad y medidas para informar a los turistas sobre los ecosistemas y las prácticas responsables que deben mantener durante su visita. Los lugares reconocidos deben continuar cumpliendo los criterios aplicables durante el periodo de certificación.

Con este reconocimiento, Puerto Mocho fortalece su proyección como destino turístico de Barranquilla y se suma a las playas colombianas que cuentan con esta distinción internacional.

El alcalde Alejandro Char destacó el logro y señaló que “el propósito ahora es cuidar el balneario y mantener los estándares necesarios para conservar la Bandera Azul en futuras temporadas”.

La certificación representa un avance para el turismo sostenible de la ciudad, pero también deja una responsabilidad concreta para su administración y los visitantes: evitar que el reconocimiento se quede en una celebración y garantizar que las condiciones ambientales y de seguridad se mantengan.