El edificio de la Gobernación del Meta, ubicado en el parque principal de Villavicencio, fue blanco de un atentado con carro bomba durante la noche del lunes 23 de noviembre de 2026. La explosión, registrada hacia las 9:30 p. m., dejó 23 personas heridas y provocó graves daños en la infraestructura de la sede y en diferentes inmuebles de sus alrededores.

Cámara de seguridad captó el momento del atentado terrorista a la Gobernación del Meta, en Villavicencio

Sin embargo, meses antes de este episodio, la administración departamental había anunciado una iniciativa relacionada con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética de este mismo edificio.

La sede de la administración departamental no solo estaba en el centro de una estrategia institucional de modernización, sino que también tenía sobre la mesa una alternativa tecnológica que prometía reducir considerablemente su consumo energético.

Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Suministradas por la Gobernación del Meta

Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Suministradas por la Gobernación del Meta

El 12 de febrero de 2026, el Gobierno del Meta informó que, a través de la Secretaría de Minas y Energía, adelantaba una evaluación técnica para modernizar el sistema de consumo eléctrico de la sede administrativa.

Entre las alternativas estudiadas estaba la implementación de un distrito térmico frío, una tecnología que podría reducir hasta en un 50 % el consumo de energía primaria frente a los sistemas convencionales de aire acondicionado.

Para conocer su funcionamiento, un equipo técnico departamental visitó el edificio Potenza, donde opera esta tecnología, por invitación de la empresa Llanogas. Durante la jornada revisaron sus componentes, características operativas y posibles condiciones de adaptación al edificio de la Gobernación.

Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Suministradas por la Gobernación del Meta

El sistema funciona mediante una infraestructura centralizada que distribuye refrigeración a diferentes espacios a través de redes, con el propósito de optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia operativa.

De acuerdo con Felipe Suescun Torres, entonces secretario de Minas y Energía, la iniciativa hacía parte de una estrategia institucional para optimizar los recursos públicos y avanzar hacia modelos más sostenibles en las edificaciones departamentales.

No obstante, el proyecto todavía se encontraba en una fase preliminar. La administración evaluaba aspectos como la capacidad instalada, los requerimientos técnicos, el impacto en el consumo eléctrico y la proyección de sostenibilidad, por lo que no se había confirmado su implementación.

Así, mientras las autoridades atienden las consecuencias del atentado que golpeó el centro de Villavicencio, también queda como antecedente el proyecto de modernización energética que se estudiaba para una de las principales edificaciones públicas del Meta.