Existen muchas formas de decorar el hogar; la elección depende de los gustos y preferencias de cada persona. Sin embargo, las plantas siguen siendo una de las opciones favoritas, especialmente por la variedad de especies que pueden adaptarse a los espacios interiores.

Además de aportar color, frescura y un ambiente acogedor, algunas plantas tienen la capacidad de absorber determinados compuestos químicos presentes en el aire. A esto se suman sus beneficios para el bienestar emocional, pues cuidar de ellas puede ayudar a reducir el estrés y crear entornos más tranquilos.

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Precisamente, un estudio realizado en conjunto por la NASA y la Asociación de Contratistas de Paisajismo de América encontró que ciertas plantas de interior pueden contribuir a disminuir la presencia de algunos contaminantes en espacios cerrados. Durante la investigación se analizó su capacidad para absorber sustancias químicas como el benceno, el tricloroetileno y el formaldehído.

Los resultados destacaron el potencial de estas especies para ayudar a mejorar la calidad del aire en interiores. Entre las plantas que hicieron parte del estudio se encuentran las siguientes:

Lirio de la paz

Se distingue por sus hojas verdes, alargadas y brillantes, así como por sus características flores blancas. Es una de las opciones más utilizadas para decorar interiores gracias a su apariencia elegante y a su capacidad para adaptarse a lugares con poca luz natural.

Lengua de suegra

También conocida como sansevieria, tiene hojas largas, rígidas y puntiagudas que crecen en posición vertical. Es una de las plantas más resistentes para tener en casa, ya que requiere poca agua, tolera periodos de sequía y puede desarrollarse en espacios con diferentes condiciones de iluminación.

Imagen de referencia de dos lenguas de suegra. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ficus

Se caracteriza por sus ramas frondosas y sus hojas verdes, cuyo tamaño y forma varían según la especie. Para mantenerse en buenas condiciones, necesita luz indirecta abundante, riego moderado y un lugar estable, pues los cambios frecuentes de ubicación pueden ocasionar que pierda sus hojas.

Palma bambú

Esta planta tropical se reconoce por sus tallos delgados y agrupados, similares a los del bambú, y sus hojas verdes y alargadas. Es habitual encontrarla en salas, oficinas y otros espacios interiores, donde aporta un aspecto natural y frondoso.

Para crecer adecuadamente, prefiere los ambientes húmedos, la iluminación indirecta y un suelo ligeramente húmedo, aunque es importante evitar el exceso de agua.

Tronco de Brasil

Es una planta tropical de interior que recibe su nombre por su tallo grueso y erguido, del que nacen hojas largas, arqueadas y verdes, generalmente con franjas amarillas en el centro.

Foto de referencia de la planta Ficus. Foto: Getty Images

Su desarrollo es favorable en lugares bien iluminados, pero sin exposición directa al sol. También requiere riegos moderados, por lo que se recomienda dejar que la tierra se seque parcialmente antes de volver a regarla.

Además de estas cinco especies, la investigación incluyó otras variedades, entre ellas algunas pertenecientes a la familia de los filodendros, como el Philodendron oxycardium, el Philodendron domesticum y el potus dorado (Scindapsus aureus).