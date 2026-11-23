Tener una lengua de suegra en casa es una excelente opción para decorar los espacios y aportarles un toque de elegancia. Esta planta, conocida científicamente como Dracaena trifasciata y anteriormente como Sansevieria trifasciata, es una de las especies ornamentales más populares y favoritas por las personas.

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Su resistencia, sus hojas alargadas y su capacidad para adaptarse a diferentes espacios la convierten en una opción frecuente para decorar interiores. Sin embargo, aunque suele considerarse una especie de fácil mantenimiento, también puede presentar problemas cuando no recibe los cuidados adecuados.

La presencia de hojas amarillentas, débiles o secas puede ser una señal de alerta para quienes cultivan esta especie. Estos síntomas suelen aparecer por factores como el riego excesivo, la iluminación insuficiente, los cambios de temperatura o los daños en las raíces. Ante estas señales, lo recomendable es identificar el origen del problema y aplicar los cuidados necesarios para evitar que la planta siga deteriorándose.

Foto de referencia de una lengua de suegra. Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre los problemas más comunes que pueden presentar estas plantas se encuentran:

Acumulación excesiva de agua: es uno de los factores que más afectan su salud. Cuando el sustrato permanece demasiado húmedo, las raíces pueden quedarse sin suficiente oxígeno y comenzar a pudrirse. Esto también provoca que la base de las hojas se debilite y adquiera tonalidades amarillentas o translúcidas.

es uno de los factores que más afectan su salud. Cuando el sustrato permanece demasiado húmedo, las raíces pueden quedarse sin suficiente oxígeno y comenzar a pudrirse. Esto también provoca que la base de las hojas se debilite y adquiera tonalidades amarillentas o translúcidas. Iluminación insuficiente: aunque esta especie puede adaptarse a lugares con poca luz, permanecer durante largos periodos en espacios oscuros limita la fotosíntesis y afecta su crecimiento, haciendo que sus hojas pierdan firmeza.

Hojas de lengua de suegra. Foto: Getty Images

Tierra deteriorada o compacta: con el paso del tiempo, el sustrato puede endurecerse y perder su capacidad de drenaje. Esto dificulta la circulación del agua y del aire, además de limitar la disponibilidad de nutrientes para las raíces.

con el paso del tiempo, el sustrato puede endurecerse y perder su capacidad de drenaje. Esto dificulta la circulación del agua y del aire, además de limitar la disponibilidad de nutrientes para las raíces. Exposición a temperaturas extremas: el frío intenso, las heladas y las corrientes de aire pueden afectar los tejidos de sus hojas, provocando daños, manchas y pérdida de firmeza.

Afortunadamente, hay alternativas sencillas y económicas que permiten mejorar las condiciones de la planta sin recurrir a sustancias químicas. Estos cuidados pueden favorecer su recuperación y contribuir a que recupere su fuerza y apariencia saludable.

También es importante seleccionar una maceta que tenga agujeros en la parte inferior para facilitar la salida del agua. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el sitio web Gastrolab, una de las medidas más importantes para rescatar una lengua de suegra es retirar cuidadosamente la especie de su recipiente y limpiar las raíces para su revisión. Las que se encuentran en buen estado suelen conservar una textura firme, mientras que aquellas afectadas por la pudrición pueden verse oscuras, blandas y presentar un olor desagradable.

En caso de encontrar raíces dañadas, los expertos recomiendan cortarlas con unas tijeras limpias y desinfectadas. Después, es conveniente dejar secar las zonas intervenidas antes de volver a plantar la lengua de suegra, con el fin de reducir el riesgo de que aparezcan nuevos problemas.

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También es importante seleccionar una maceta que tenga agujeros en la parte inferior para facilitar la salida del agua. En cuanto a la tierra, se puede utilizar un sustrato especial para cactus y suculentas, ya que su composición favorece el drenaje y evita que la humedad se acumule alrededor de las raíces.

Finalmente, después del trasplante, lo ideal es esperar antes de volver a regar, especialmente si fue necesario cortar algunas raíces. Durante este periodo, la planta debe permanecer en un espacio ventilado, con buena iluminación indirecta y protegida del sol directo, para facilitar su adaptación al nuevo sustrato.