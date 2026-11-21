Las orquídeas son una de las plantas más apreciadas por sus colores y la particular forma de sus flores. Sin embargo, cuando sus pétalos comienzan a caer, algunas personas creen que la planta ha llegado al final de su ciclo y optan por desecharla. Lo cierto es que puede volver a florecer si recibe las condiciones adecuadas.

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De acuerdo con recomendaciones de Architectural Digest, mantener esta planta en buen estado requiere prestar atención a factores como la iluminación, el riego, la temperatura y el estado de sus raíces. Estos elementos son fundamentales para favorecer su crecimiento y permitir que produzca nuevas flores.

Uno de los primeros aspectos que se deben tener en cuenta es la iluminación. Aunque necesita espacios luminosos, no es recomendable exponerla directamente a los rayos del sol, pues en su entorno natural suele crecer bajo la sombra de árboles. Por eso, lo ideal es ubicarla cerca de una ventana donde reciba luz indirecta.

Orquídeas rosadas sobre la mesa. Foto: Getty Images

La planta necesita humedad, pero el exceso de agua puede provocar que sus raíces se pudran. Para evitarlo, se recomienda utilizar una maceta con buen drenaje y permitir que el agua salga por completo después de hidratarla. La frecuencia dependerá de las condiciones del lugar, en ambientes húmedos puede regarse cada dos semanas, mientras que en espacios secos puede necesitar agua una vez por semana.

La temperatura es otro factor que influye en su desarrollo. Según la publicación, las orquídeas pueden mantenerse en condiciones favorables con temperaturas diurnas de entre 15 y 30 grados centígrados y nocturnas de entre 10 y 20 grados. Los cambios entre el día y la noche contribuyen a estimular su floración.

También es importante revisar periódicamente las raíces. Si presentan partes podridas, secas o con moho, se deben retirar para conservar la salud de la planta. Asimismo, se aconseja cambiar el sustrato cada uno o dos años, dependiendo de su estado y del crecimiento de las raíces.

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Por otra parte, el uso de fertilizantes puede aportar los nutrientes necesarios para su desarrollo. Los productos con nitrógeno favorecen el crecimiento, mientras que aquellos con fósforo y potasio contribuyen a la etapa de floración. La recomendación es aplicar abono aproximadamente una vez al mes.

Asimismo, que una orquídea pierda sus flores no significa que haya muerto. Mantenerla en un espacio ventilado, con buena iluminación, humedad controlada y nutrientes suficientes puede ayudar a que complete su ciclo y vuelva a florecer.