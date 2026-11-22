El anuncio del Presidente Abelardo De La Espriella, de no imponer IVA a los alimentos básicos, abrió nuevamente el debate sobre el costo de la canasta familiar. Sin embargo, hay otro aspecto que también merece atención: la huella ambiental que deja producir, transportar y comercializar lo que llega diariamente a los hogares colombianos.

Abelardo De La Espriella aseguró que su gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar

La producción de alimentos requiere agua, energía y grandes extensiones de suelo. Dependiendo del cultivo y de las prácticas agrícolas, también implica el uso de fertilizantes y otros insumos que pueden afectar los ecosistemas. A esto se suman las emisiones asociadas al transporte, el almacenamiento, la refrigeración y los empaques.

Es decir, aunque los consumidores no encuentren nuevos impuestos en determinados productos, la producción de esos alimentos sigue representando un desafío ambiental.

Lo que se desperdicia también le cuesta al planeta

Uno de los problemas más preocupantes está en los alimentos que nunca llegan a consumirse. Cuando una fruta o una verdura termina en la basura, no solamente se pierde el producto: también se desperdician los recursos naturales utilizados durante su producción.

En Colombia, la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2023 estimó 105.211 toneladas de pérdidas de alimentos en la etapa de poscosecha, en los 27 departamentos incluidos en la medición. Las frutas y verduras representaron cerca del 56 % de ese total, con 58.898 toneladas.

Frutas frescas, harinas y pastas podrían tener un nuevo cobro de IVA. Foto: Alexander Raths - stock.adobe.co

El problema tampoco es exclusivamente colombiano. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que las pérdidas y el desperdicio de alimentos están relacionados con entre el 8 % y el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

La situación también involucra a las grandes ciudades. En abril de 2026, la FAO en Colombia señaló que Bogotá depende en un 88 % del abastecimiento regional y que más del 94 % de los alimentos ingresa por un solo punto. La logística necesaria para abastecer a la capital también incrementa la huella ambiental de los productos.

Galería El Porvenir Cali Foto: Bernardo Peña

El desafío detrás de la canasta familiar

Entre las alternativas para reducir este impacto están el uso eficiente del agua en los cultivos, la conservación de los suelos, la diversificación agrícola y la disminución de las pérdidas durante el transporte y almacenamiento.

Los consumidores también pueden contribuir mediante la planificación de sus compras y el aprovechamiento de los alimentos para evitar que terminen en la basura.

La decisión anunciada por el presidente De La Espriella pone el foco en el precio de los alimentos y en la carga tributaria de los colombianos. Sin embargo, el desafío ambiental sigue presente: garantizar que la comida llegue a los hogares sin que su producción implique un deterioro cada vez mayor de los recursos naturales.