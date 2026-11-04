Guía práctica para cuidar una palma areca en casa: el truco para mantenerla frondosa y evitar que sus hojas se sequen

La palma areca es una de las plantas ornamentales más populares para decorar la casa, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan darle un toque natural a los espacios interiores.

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La también llamada como Dypsis lutescens, palma bambú o palma amarilla, se caracteriza por desarrollar varios tallos delgados que crecen desde la base y producen numerosas hojas arqueadas. Gracias a esta apariencia, puede convertirse en un elemento decorativo en salas, habitaciones, oficinas y otros espacios de la vivienda.

Sin embargo, aunque es una especie que puede adaptarse a diferentes ambientes, necesita ciertos cuidados para conservarse saludable y evitar que sus hojas se tornen amarillas o comiencen a secarse.

La estructura de esta planta favorece a la aparición de los insectos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los aspectos más importantes es elegir el lugar donde permanecerá, ya que estas plantas no deben exponerse durante períodos prolongados a los rayos directos del sol, especialmente cuando estos son intensos, porque pueden quemar sus hojas y provocar manchas o zonas secas. De acuerdo con las recomendaciones de Clemson University, esta especie se desarrolla mejor cuando recibe luz brillante e indirecta.

Además, esta planta necesita que la tierra permanezca ligeramente húmeda, esto no significa que deba recibir agua todos los días o que sus raíces deban permanecer encharcadas. Un truco práctico consiste en introducir un dedo aproximadamente dos o tres centímetros en el sustrato para comprobar su humedad antes de regar.

Las palmas cultivadas en el interior de la casa pueden trasplantarse aproximadamente cada dos años, dependiendo de su crecimiento y de las condiciones del recipiente. Foto: Getty Images

Si la capa superficial está seca, es momento de agregar agua; si todavía se siente húmeda, lo mejor es esperar. Esta recomendación permite evitar tanto la falta de hidratación como el exceso de agua.

Asimismo, la maceta debe contar con orificios en la parte inferior para facilitar la salida del agua sobrante. No es necesario cambiarla constantemente de recipiente, pues los trasplantes deben realizarse cuando la planta haya ocupado buena parte del espacio disponible para sus raíces o cuando el sustrato necesite renovarse.

De acuerdo con las recomendaciones de la Royal Horticultural Society (RHS), las palmas cultivadas en el interior de la casa pueden trasplantarse aproximadamente cada dos años, dependiendo de su crecimiento y de las condiciones del recipiente.

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Para favorecer su crecimiento, la palma areca también necesita nutrientes que le permitan desarrollar nuevas hojas y conservar su follaje. Durante las temporadas de mayor crecimiento, se puede utilizar un fertilizante líquido formulado para plantas verdes o palmas, siguiendo las indicaciones del fabricante.

No obstante, es importante evitar el exceso de abono, ya que una aplicación inadecuada puede afectar las raíces y provocar alteraciones en las hojas. Durante los períodos en los que su crecimiento disminuye, conviene reducir la fertilización.