Cinco de las mejores plantas que puede tener en la casa: hermosas y fáciles de cuidar

Tener plantas en el hogar se ha convertido en una alternativa para quienes buscan incorporar elementos naturales a sus espacios, decorar sus viviendas o disfrutar de un ambiente más verde.

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Sin embargo, no todas las especies responden de la misma manera al estar encerradas, por lo que escoger la adecuada puede facilitar su cuidado y conservación.

El Jardín Botánico de Bogotá recopiló cinco alternativas que se pueden tener en las viviendas, desde plantas con flores llamativas hasta opciones para quienes cuentan con espacios reducidos.

1. Violeta de los Alpes

Esta especie se caracteriza por sus flores y por su capacidad para adaptarse a temperaturas bajas, una condición que la convierte en una alternativa perfecta para ciertos hogares. Puede cultivarse en una maceta pequeña y ubicarse en espacios interiores, siempre que se tengan en cuenta sus necesidades de cuidado.

Además de aportar color a la vivienda, su tamaño permite incorporarla en lugares donde no hay demasiado espacio disponible.

Violeta de los Alpes Foto: Getty Images/500px

2. Begonia Pichón

Quienes prefieren plantas que puedan ubicarse en zonas exteriores con iluminación indirecta pueden considerar la Begonia Pichón. Esta especie se beneficia de ambientes húmedos, aunque es importante evitar que el sustrato permanezca encharcado.

Otra de sus características es que puede reproducirse mediante esquejes. Cuando recibe los cuidados adecuados, tiene la posibilidad de conservar su floración durante buena parte del año.

La Begonia Pichón se beneficia de ambientes húmedos. Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Pensamiento

El pensamiento es una opción para quienes desean tener flores en balcones, patios o macetas al aire libre. Se adapta bien a las condiciones exteriores y se reconoce, en muchas de sus variedades, por el centro oscuro de sus flores.

Por sus características, puede aportar distintos colores a los espacios de la vivienda y complementar jardines pequeños o zonas destinadas al cultivo de plantas ornamentales.

Jardinería Foto: Getty Images/Westend61

4. Hortensia

La hortensia se distingue por sus flores agrupadas en grandes racimos, que pueden presentar tonalidades suaves y formar una especie de globo. Su desarrollo suele ser de baja altura en comparación con otras especies ornamentales, por lo que puede incorporarse en jardines y espacios exteriores.

Para favorecer su crecimiento, el Jardín Botánico recomienda tener en cuenta la exposición al sol y buscar lugares donde reciba sombra parcial.

Hortensia Foto: Getty Images

5. Centavito

El centavito es una alternativa para quienes viven en apartamentos o tienen poco espacio disponible. Puede sembrarse en una maceta pequeña e instalarse en un lugar elevado, como una pared, para permitir que sus hojas crezcan hacia abajo.

Aunque no se destaca por producir flores, su follaje aporta un elemento decorativo que puede aprovecharse en diferentes rincones del hogar.

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Antes de incorporar cualquiera de estas especies, es importante revisar las condiciones de iluminación, humedad y espacio disponibles. Elegir una planta que se adapte al lugar donde estará ubicada puede facilitar su mantenimiento y ayudar a que se conserve en buenas condiciones.