Una planta desconocida sorprendió a los científicos: el detalle que la relaciona con Messi

Una nueva especie de planta fue identificada en los Andes del centro y sur de Perú. Se trata de Salvia messii, un arbusto de la familia de las lamiáceas que se caracteriza por crecer en una zona geográfica limitada y habitar en ecosistemas que todavía han sido poco estudiados por la ciencia.

Captan extraña criatura que desconcierta a los investigadores: tiene extremidades largas y una cola de 90 centímetros

El descubrimiento fue documentado en un estudio publicado en la revista científica internacional Phytotaxa. La planta fue encontrada en matorrales de transición que rodean los remanentes de bosques andinos occidentales. Estas áreas, conocidas como zonas ecotonales, conectan diferentes tipos de vegetación y pueden albergar especies cuya diversidad aún no ha sido completamente documentada.

Uno de los aspectos que más llama la atención del hallazgo es el nombre elegido para la planta, que rinde homenaje al futbolista argentino Lionel Messi. Así lo explicó el investigador Paúl Gonzáles Arce en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Análisis de estudio de Salvia messii. Foto: Tomada de Phytotaxa

“Lo nombramos en honor al futbolista Lionel Andrés Messi, debido a su gran trayectoria que inspiró a millones de personas en el deporte. Hay una coincidencia que hace este nombre especial: sus flores celestes y blancas, los colores de Argentina”, señaló el investigador.

Además de esta particularidad, la especie presenta características que la distinguen de otras plantas de su género. Puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura y crece en terrenos rocosos y áridos, a una altitud de entre 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar.

El proceso de identificación comenzó cuando se encontraron diferencias en fotografías de la planta y se puso en contacto con investigadores peruanos para examinarla. A partir del análisis de ejemplares, la revisión de documentos científicos y varias expediciones de campo, el equipo determinó que se trataba de una especie que no había sido descrita anteriormente.

Sin embargo, su distribución restringida también representa un motivo de preocupación. Debido a que habita en una zona limitada de los Andes peruanos y está expuesta a amenazas como los incendios forestales, las sequías y los efectos del cambio climático, los investigadores propusieron clasificarla en la categoría de En Peligro (EN).

Imagen de referencia de los Andes de Perú. Foto: Getty Images

Esta clasificación preliminar advierte sobre el riesgo de extinción que podría enfrentar la planta y pone en la mesa la necesidad de conocer mejor su distribución para establecer medidas de protección.

Aunque otras especies de salvia contienen compuestos asociados con posibles propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, todavía hacen falta estudios químicos específicos para determinar si Salvia messii posee características similares.