Vuelvo de Antalya (Turquía) con la sensación de que esta semana pasó algo distinto. Después de mi participación en la COP31, y siguiendo de cerca lo que ocurría al mismo tiempo en la Milagro Week de Nueva York, me quedó una idea que quiero compartir: el mundo volvió a mirar los activos ambientales de Colombia como una oportunidad de inversión. En apenas dos días, la Milagro Week sumó más de 35.000 millones de dólares en anuncios de inversión y crédito. Entre tantas cifras hay cuatro noticias que, para quienes llevamos años trabajando con bosques y comunidades, vale la pena leer juntas. Pueden ser la mejor o la peor noticia para nuestros bosques. Depende de lo que hagamos ahora.

Singapur: un comprador para el carbono colombiano

El 16 de noviembre, en Antalya, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu, firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en mercados de carbono. Es el primer paso hacia un Acuerdo de Implementación bajo el Artículo 6.2 del Acuerdo de París, el instrumento que permite que un país le transfiera a otro sus reducciones de emisiones sin que se cuenten dos veces.

Confieso que sentí algo de déjà vu. Colombia ya había firmado un memorando muy parecido el 2 de agosto de 2022, en los últimos días del gobierno Duque; fue el primero de Singapur con un país latinoamericano en créditos de carbono. Ese memorando venció en septiembre de 2024 sin que el gobierno Petro lo convirtiera en un acuerdo. Mientras tanto, Singapur cerró acuerdos con 12 países, seis de ellos ya operativos, entre ellos nuestro vecino Perú.

Esta vez no podemos dejar pasar el turno. Singapur cobra un impuesto al carbono de 45 dólares singapurenses por tonelada, que subirá a entre 50 y 80 hacia 2030, y sus empresas pueden cubrir hasta el 5 por ciento de sus emisiones gravables con créditos internacionales. Es un comprador soberano, con reglas claras y exigente en calidad. Es justo el socio que necesitan los proyectos forestales colombianos.

La palma: de villana a combustible de avión

La segunda noticia rompe un prejuicio. La Icao, la Organización de Aviación Civil Internacional, aprobó la palma de aceite colombiana como materia prima para producir combustible sostenible de aviación (SAF). Detrás de esa decisión hay cerca de dos años de trabajo de Fedepalma con la Aeronáutica Civil y un estudio del Banco Mundial que documentó los avances del país en cero deforestación y en prácticas de bajas emisiones.

La palma ha sido muy criticada, y buena parte de esa mala fama se la ganó por su expansión sobre selvas tropicales en el sudeste asiático. Que el organismo que regula la aviación mundial reconozca que la palma colombiana es distinta es un logro de los palmicultores, y no de unos pocos: cerca del 74 por ciento de los más de 8.000 que hay en el país son pequeños productores. Las estimaciones preliminares del gremio hablan de reducciones de hasta 55 por ciento en las emisiones del ciclo de vida, inversiones superiores a 4.500 millones de dólares y más de 150.000 empleos directos e indirectos.

Como doctora en Ingeniería Forestal, quiero hacer una advertencia temprano. Atender esta nueva demanda podría requerir hasta 164.000 hectáreas nuevas hacia 2035, y la pregunta que lo define todo es de dónde van a salir. Si salen de pastos degradados, Colombia habrá convertido un pasivo en una ventaja. Si salen de bosque, perderemos en pocos años la credibilidad que acabamos de ganar. El reconocimiento de la Icao se logró con cero deforestación, y solo se mantiene con cero deforestación.

Capital donde antes había coca

Desde Nueva York llegó otra noticia que me emocionó. El Grupo Oleoflores anunció 200 millones de dólares para reemplazar 20.000 hectáreas de coca por palma de aceite en el Catatumbo en cuatro años, empezando con un piloto de 2.000 hectáreas. La región ya tiene cinco plantas extractoras, 1.600 agricultores vinculados al sector y cerca de 42.000 hectáreas de palma. En la misma semana, Campo Capital y Climate Asset Management anunciaron 50 millones de dólares para un proyecto agroforestal en La Primavera, Vichada, la primera inversión de ese fondo en Colombia.

Para los bosques, esto importa más de lo que parece. La coca ha sido uno de los motores de la deforestación en Colombia y casi siempre llega con economías ilegales que empujan la frontera agrícola. Un campesino con un cultivo lícito, un comprador asegurado y una extractora cerca tiene menos razones para tumbar monte. Y ahí el carbono puede ser el complemento: los corredores a lado y lado de los ríos, los relictos de bosque y los sistemas agroforestales dentro de esas fincas pueden certificarse y darles un ingreso adicional a los pequeños productores. Producción y conservación en el mismo predio, no una contra la otra.

Lo que puede deshacer una ley fiscal

Todo este capital depende de algo que no se anuncia en ninguna rueda de negocios: reglas estables. Y ahí está mi preocupación. El proyecto de Ley de Rescate Económico propone, en su artículo 53, bajar del 50 por ciento al 25 por ciento la proporción del impuesto al carbono que las empresas pueden dejar de pagar entregando créditos certificados. Esa no causación es la principal fuente de demanda doméstica de créditos colombianos. Recortarla le dice al inversionista lo contrario de lo que el país dijo en Antalya y en Nueva York: que las reglas pueden cambiar de un año para otro.

Los primeros en sentirlo no serían los grandes proyectos, sino los pequeños: consejos comunitarios, resguardos y asociaciones campesinas que dependen de un precio estable para que las cuentas den. Son los mismos que este mercado dejó de financiar en los últimos años, mientras el discurso oficial hablaba de las comunidades y los recursos no les llegaban.

Ahora bien, hay razones para el optimismo. El Gobierno, y en particular el ministro de Ambiente, ha estado conversando con el Ministerio de Hacienda para modificar el proyecto, y el presidente Abelardo De La Espriella ya anunció ajustes a la ley tras sus primeros cien días. Este debería estar en la lista: llevar la no causación al 100 por ciento, como se prometió, y blindarla con estabilidad jurídica. Es la forma más directa de cumplir el ABC de su propia agenda —agua, biodiversidad y comunidades—, porque ninguna de las tres se financia sin un mercado de carbono que funcione.

La última palabra, sin embargo, la tiene el Congreso, y todo el sector tiene los ojos puestos en cómo se va a dar ese debate. Invito a los ponentes y a los congresistas de las comisiones económicas a revisar el artículo 53 con una pregunta sencilla: ¿cuánto recaudo adicional produce recortar la no causación, y cuánto se pierde en inversión, empleo rural y recursos para las comunidades? Estoy convencida de que, hechas con rigor, esas cuentas favorecen el 100 por ciento. Los consejos comunitarios, los resguardos, los gremios y los desarrolladores tenemos datos para aportar en las audiencias públicas.

Esta semana Colombia consiguió un comprador soberano para su carbono, un mercado global para su palma y capital privado para regiones que antes solo aparecían en las noticias por la coca. Pero ninguna de esas tres cosas protege, por sí sola, un árbol. Lo que protege el bosque es que valga más en pie que talado, y eso solo ocurre cuando las reglas son claras, estables y llegan hasta el territorio. Vuelvo de Antalya convencida de que los activos ambientales del país están creciendo. Ahora falta que el Estado deje de ser su principal factor de riesgo.

Ana Milena Plata, economista, Ph.D., Ingeniera Forestal