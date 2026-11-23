No existe una encuesta oficial que clasifique los errores financieros de los colombianos, pero cuando se cruzan las encuestas nacionales de capacidades y bienestar financiero con las alertas de la Superintendencia Financiera y de la Policía, cinco problemas se repiten una y otra vez (los he visto en balances de empresas y en cuadernos de tienda). Y les cuestan más a las mujeres que sostienen un hogar con ingresos variables, porque no tienen colchón para equivocarse.

El primer error es creer que planear es lo mismo que controlar. Según la Encuesta de Capacidades Financieras 2026, el 66,2 por ciento de los adultos dice hacer seguimiento a sus finanzas personales. Pero decir que se hace seguimiento no es lo mismo que llevar las cuentas. Sin control no se sabe si alcanza para lo básico, cuánto se debe ni cuánto se puede ahorrar. ¿Cómo evitarlo? con un cuaderno o una nota en el celular, con registro semanal en cuatro categorías: lo básico, las deudas, el negocio y el futuro. Y una regla de oro: el dinero del negocio y el de la casa no comparten bolsillo.

El siguiente es el no tener un ahorro para emergencias. En 2022, solo el 36,7 por ciento de los adultos podía afrontar un gasto imprevisto importante. En 2026, apenas el 29,9 por ciento podía cubrir un daño en el hogar con seguro o ahorros. Y cuando llega el golpe, cerca de cuatro de cada diez adultos acuden a fuentes informales y solo el 14 por ciento al sistema formal, según el último estudio de demanda. Cada imprevisto se convierte en deuda cara o en la venta de la máquina de coser que daba el ingreso. ¿Cómo evitarlo? Con una meta pequeña y concreta, una factura de servicios o una semana de mercado, guardada en un lugar distinto al del gasto diario. Lo importante no es el monto sino el hábito.

El tercer error está relacionado con que cuatro de cada diez adultos sienten que les falta dinero a fin de mes y, en plena pandemia, más de la mitad reportó atrasos en sus pagos. Eso se traduce en endeudarse sin calcular si se puede pagar. Ahora, para evitarlo, antes de firmar hay que responder cuatro preguntas: ¿Cuánto recibo realmente y cuánto pagaré en total, con intereses y seguros? ¿Cuál es la cuota y cuándo vence? ¿Qué pasa si me atraso? ¿Puedo pagar si mis ingresos bajan uno o dos meses?

La Banca de las Oportunidades recomienda no destinar a deudas más de la mitad del dinero disponible, es decir, del ingreso menos los gastos del hogar y del negocio. Es un techo de alerta, no una meta. Y dos señales rojas: pagar una deuda con otra deuda y usar crédito para gastos de todos los meses.

El cuarto error es recurrir al gota a gota. El cuatro por ciento de los adultos reportó haber usado este crédito en la última medición nacional disponible, y la Policía lo describe como una cadena criminal de préstamos con cobro diario. Sus campañas regionales hablan de intereses de entre el 20 y 200 por ciento, y la presión diaria sobre la caja termina en amenazas. La versión digital es igual de peligrosa: aplicaciones que prometen desembolsos en minutos a cambio de acceso a los contactos y las fotos del celular, que luego usan para presionar el cobro. Cómo evitarlo: buscar cooperativas vigiladas, grupos de ahorro o crédito formal (aunque pida más papeles), nunca instalar una aplicación de préstamos que exija permisos sobre contactos y fotos; y denunciar en la línea 165 o en el 123.

El último error, pero no menos importante, es caer en falsos prestamistas. La Superintendencia Financiera advierte sobre personas y empresas que se presentan como vigiladas sin serlo, piden un pago anticipado por un supuesto seguro u otro concepto como condición para desembolsar y nunca entregan el crédito. Se pierde el dinero y, con frecuencia, los datos personales que servirán para el siguiente fraude. Cómo evitarlo: desconfíe de cualquiera que le pida plata por adelantado para aprobar o desembolsar un préstamo, verifique que la entidad sí esté vigilada por la Superintendencia y no consigne a cuentas de personas naturales.

No siempre estos errores son de ignorancia o de descuido, pero seguramente sí son la consecuencia de administrar lo más difícil, hacer rendir lo que no alcanza, sin que nadie haya explicado las reglas del juego. Exige un cuaderno, una regla sencilla y la decisión de mirar los números aunque duelan. Las mujeres de a pie ya tienen la disciplina, lo que falta es que la información les llegue a tiempo, en su lenguaje y sin culpas.

Laura Carolina Tarazona Raguá, inversionista y directora de empresas.