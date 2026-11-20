Comprar un vehículo siempre ha sido una decisión que exige hacer cuentas. No basta con mirar el precio que aparece en la vitrina: hay que pensar en el consumo de combustible, el mantenimiento, los seguros, los repuestos y el valor que tendrá cuando llegue el momento de venderlo. Ahora, con la expansión de los vehículos eléctricos, ese análisis incorpora nuevas variables y una pregunta que cada vez cobra más relevancia: ¿realmente puede ser un buen negocio comprar un carro eléctrico?

Mi respuesta es que puede serlo, pero no en todos los casos ni por las mismas razones. La decisión depende de las necesidades de quien lo compra, de su presupuesto, de las condiciones de uso y, sobre todo, de una evaluación que contemple los costos y beneficios a lo largo del tiempo.

En Colombia, esta conversación dejó de ser una posibilidad lejana. Las cifras de matrículas muestran que el interés por estas tecnologías viene creciendo. Durante octubre de 2026 se registraron 4.603 vehículos eléctricos nuevos, un incremento del 120,2 % frente al mismo mes del año anterior. Los híbridos, por su parte, alcanzaron 10.610 unidades, con un crecimiento del 53,7 %, según los registros de la ANDI y Fenalco.

Este comportamiento evidencia que los compradores están empezando a considerar otras alternativas de movilidad. Sin embargo, el aumento de la oferta y del interés por estos vehículos no significa que la decisión de compra deba tomarse únicamente por la novedad tecnológica o por sus beneficios ambientales. También hay que hacer cuentas.

Uno de los aspectos que debe entrar en ese análisis es el tratamiento tributario. En Colombia existen incentivos para promover la adquisición de vehículos eléctricos y determinadas tecnologías híbridas, entre ellos la exclusión del IVA y la deducción especial en el impuesto sobre la renta, de acuerdo con la Ley 1715 de 2014 y sus disposiciones reglamentarias.

La DIAN, mediante el Concepto 013853 de septiembre de 2025, precisó que las personas naturales también pueden acceder a estos beneficios cuando adquieren vehículos eléctricos o híbridos para uso personal, siempre que cumplan los requisitos establecidos y cuenten con la certificación correspondiente de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Posteriormente, el Concepto 000673 de enero de 2026 complementó las orientaciones relacionadas con el procedimiento para la devolución del IVA.

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La deducción en renta puede alcanzar el 50 % de la inversión certificada, dentro de los límites legales. Es importante entender que esto no significa que el comprador reciba de vuelta la mitad del valor del vehículo, sino que puede disminuir la base gravable sobre la cual se calcula el impuesto, siempre que cumpla las condiciones para acceder al beneficio. También debe tenerse en cuenta que no todas las tecnologías híbridas están contempladas en las mismas condiciones.

Desde mi perspectiva como contadora pública, conocer estos incentivos es importante, pero también lo es entender sus requisitos y no tomar una decisión financiera suponiendo que todos los compradores o todos los modelos pueden acceder automáticamente a ellos.

Hay otros factores que deben evaluarse. El costo de la energía, la disponibilidad de puntos de carga, la autonomía del vehículo, los trayectos que se realizan habitualmente, el mantenimiento y el valor de reventa hacen parte de la ecuación. Un vehículo puede representar ahorros en determinados gastos de operación, pero eso no significa que sea necesariamente la alternativa más económica para todas las personas. La conveniencia depende del uso que se le dará y de las condiciones particulares de cada comprador.

Esta transformación también plantea una pregunta para quienes trabajamos en el sector automotor: ¿estamos preparados para atender vehículos con tecnologías diferentes a las que hemos conocido durante décadas?

La movilidad eléctrica no cambia únicamente la forma de conducir o abastecer de energía un automóvil. También modifica las necesidades de mantenimiento y reparación. Los vehículos eléctricos tienen menos componentes asociados al mantenimiento convencional del motor de combustión, pero requieren atención en sistemas como frenos, suspensión, dirección, neumáticos y aire acondicionado. Además, incorporan baterías, inversores, componentes electrónicos y sistemas de alto voltaje que demandan conocimientos y procedimientos especializados.

Esto representa un desafío para los talleres y para quienes trabajan en ellos. La experiencia en mecánica tradicional sigue siendo valiosa, pero debe complementarse con formación en electrónica, diagnóstico computarizado y nuevas tecnologías. No se trata de desconocer lo que el sector ha construido durante años, sino de reconocer que las competencias necesarias para prestar estos servicios también están cambiando.

Pienso, por ejemplo, en zonas como el Siete de Agosto, en Bogotá, cuya actividad económica ha estado históricamente ligada al sector automotor. Allí existe un conocimiento acumulado y una tradición empresarial que pueden convertirse en una oportunidad para asumir esta transformación. Sin embargo, esa experiencia debe acompañarse de capacitación, actualización tecnológica e inversión. La trayectoria, por sí sola, no garantiza que un negocio pueda responder a las nuevas necesidades del mercado.

MEC-CAR: de un pequeño taller de mecánica a una empresa con visión empresarial y propósito social

Desde mi experiencia como empresaria, considero que este es uno de los aprendizajes más importantes que deja la movilidad eléctrica: los cambios de una industria no afectan únicamente a quienes fabrican o comercializan los productos, sino también a toda la cadena de negocios y servicios que se desarrolla alrededor de ellos. Los talleres, los proveedores, los técnicos y las empresas que atienden flotas también tendrán que revisar sus capacidades y prepararse.

Por eso, la pregunta sobre si comprar un carro eléctrico puede ser un buen negocio tiene dos dimensiones. Para el comprador, significa analizar si la inversión se ajusta a sus necesidades y si los costos y beneficios realmente le convienen. Para las empresas, implica reconocer que el mercado está cambiando y que adaptarse ya no es una posibilidad que pueda aplazarse indefinidamente.

Como contadora pública, considero que las decisiones de inversión deben estar respaldadas por números y análisis. Como empresaria, creo que la capacidad de adaptación es fundamental para construir negocios que puedan mantenerse en el tiempo. La movilidad eléctrica nos enfrenta a ambas responsabilidades: tomar decisiones informadas en el presente y prepararnos para las transformaciones que vienen.

Al final, el futuro de la movilidad no dependerá solamente de cuántos vehículos eléctricos se vendan en Colombia. También dependerá de nuestra capacidad para comprender esta tecnología, evaluar sus implicaciones y construir las condiciones para que compradores y empresas puedan aprovechar sus oportunidades.

Tatiana Charry, contadora Pública y propietaria de MEC CAR GT.