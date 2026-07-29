Más que motores: el liderazgo que transforma empresas

Cuando alguien piensa en un taller automotriz, lo primero que suele imaginar son motores, herramientas y reparaciones. Pocas veces piensa en estrategia, liderazgo, cultura organizacional o innovación. Sin embargo, después de más de quince años en este sector, puedo afirmar que son precisamente esos factores los que determinan si una empresa logra crecer de manera sostenible o simplemente sobrevive.

Con frecuencia creemos que el éxito depende exclusivamente del conocimiento técnico. Claro que la capacidad operativa es indispensable, pero no basta. Las organizaciones avanzan cuando construyen procesos sólidos, generan confianza en sus clientes, desarrollan equipos comprometidos y toman decisiones con una visión que va mucho más allá de la urgencia del día a día.

A lo largo de mi trayectoria he visto empresas con excelentes técnicos que nunca lograron consolidarse y otras que, con recursos mucho más limitados, consiguieron crecer gracias a una cultura organizacional basada en el orden, la disciplina y la mejora continua. Esa experiencia me confirmó que la diferencia rara vez está en las herramientas. Está en la forma de liderar.

Ese es, quizá, uno de los mayores desafíos del empresariado colombiano.

El liderazgo femenino ya no pide permiso

Todavía son muchas las organizaciones que operan atrapadas en la inmediatez. La informalidad, la ausencia de planeación, el escaso control financiero y la poca inversión en el desarrollo del talento humano siguen limitando su competitividad. Mientras la atención se concentra en resolver la urgencia del momento, resulta muy difícil construir una visión de largo plazo.

He comprobado que una empresa empieza a transformarse cuando deja de apagar incendios y decide construir una estrategia. Medir indicadores, estandarizar procesos, escuchar al cliente, invertir en la formación de los equipos y trabajar con transparencia no son tareas administrativas. Son decisiones de liderazgo que terminan reflejándose en la sostenibilidad del negocio.

Como mujer en un sector tradicionalmente masculino, también aprendí que el liderazgo no se impone con el cargo ni con la autoridad. Se construye todos los días a partir de la preparación, la coherencia y la capacidad de generar confianza. Cada reto que enfrenté terminó convirtiéndose en una oportunidad para demostrar que la diversidad no debilita a las organizaciones. Por el contrario, amplía la mirada y enriquece la calidad de las decisiones.

Hoy el sector automotriz atraviesa una transformación acelerada. La electrificación, las nuevas tecnologías, la digitalización y unos consumidores cada vez más informados están redefiniendo las reglas del mercado. Frente a ese panorama, muchas empresas siguen preguntándose qué tecnología deben incorporar. Yo creo que la pregunta debería ser otra: ¿estamos formando a las personas que serán capaces de liderar esa transformación?

La tecnología puede modernizar un negocio, pero solo el liderazgo consigue que esa transformación perdure. Ningún software reemplaza una cultura organizacional sólida, ningún proceso funciona sin equipos comprometidos y ninguna innovación genera resultados sostenibles si no existe una visión clara que la respalde.

Por eso mi invitación a los empresarios es sencilla: no esperen a que el mercado los obligue a cambiar. Lideren el cambio antes de que sea inevitable. Las empresas más competitivas no son necesariamente las que tienen más recursos, sino aquellas que desarrollan líderes capaces de anticiparse, aprender y evolucionar junto con sus equipos.

Al final, el verdadero motor de una empresa nunca ha estado bajo el capó de un vehículo. Está en las personas que la impulsan cada día con propósito, disciplina y la convicción de que siempre es posible construir una organización mejor.

Tatiana Ramírez Charry, gerente de Mecanica Automotriz Especializada