Habló mujer que intentaron quemar en medio de un ataque de celos: “Ya sabía dónde vivía”

El caso de María Alejandra Ortiz, una joven de 28 años que sufrió quemaduras junto a su pareja, Luis Fernando Borquez, corresponde a una agresión presuntamente motivada por celos. El ataque fue ejecutado por la esposa de Borquez mientras las víctimas dormían en una finca.

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Ortiz registró su proceso a través de videos difundidos en redes sociales, donde expuso su estado de salud físico y mental. La afectada relató los detalles del acontecimiento y sus proyectos futuros en el pódcast Más Allá del Silencio, durante una entrevista conducida por el periodista Rafael Poveda.

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Origen de la relación con Luis Fernando Borquez

La mujer relató que conoció a Borquez en una reunión y que, meses después, él la contactó para manifestarle que estaba en proceso de separación. Ortiz afirmó que inicialmente desconfió del estado matrimonial del hombre, pero llamadas y mensajes enviados por la esposa le hicieron creer en la veracidad del divorcio.

María Alejandra Ortiz, víctima de un ataque con fuego. Foto: Más Allá del Silencio Podcast

Tiempo después de establecer una relación, la esposa de Borquez identificó el número telefónico de Ortiz en una factura y la llamó en horas de la noche para interrogarla sobre el vínculo.

A partir de ese momento, la denunciante reportó seguimientos e indagaciones en su entorno cercano por parte de la expareja de Borquez, con quien ya convivía en la misma residencia.

Amenazas previas al ataque

Borquez mantenía comunicación constante con la madre de sus dos hijos, aunque los mensajes presentaban tonos conflictivos. La expareja llamó de madrugada para advertirle que “ya sabía dónde vivía” y le dio la opción de “regresar a la casa familiar o afrontar consecuencias”, las cuales no fueron especificadas.

María Alejandra Ortiz, víctima de un ataque con fuego. Foto: Más Allá del Silencio Podcast

El día anterior a la agresión, la esposa de Borquez irrumpió en un establecimiento donde la pareja tomaba una cerveza y agredió al hombre con una botella.

La Policía recomendó interponer una denuncia inmediata por lesiones personales, pero el afectado prefirió postergar el trámite para asistir a las festividades del municipio de Aguachica, donde residían.

Detalles de la agresión en la finca

Tras el altercado, la pareja se trasladó a la finca donde laboraba Borquez, lugar hasta donde llegó la agresora a la mañana siguiente. La mujer ingresó con un envase de gaseosa que contenía un líquido inflamable y lo vertió por debajo de la puerta de la habitación donde descansaban.

María Alejandra Ortiz, víctima de un ataque con fuego. Foto: Más Allá del Silencio Podcast

Una chispa generó una explosión y el posterior incendio de la estructura. Ortiz intentó sofocar las llamas con un cubrelecho, pero la acción incrementó el fuego, por lo que Borquez debió intervenir para rescatarla del interior de la habitación afectada.

Al salir del inmueble, la agresora le roció más sustancia inflamable en el cuerpo, causándole quemaduras inmediatas que impidieron su reacción. La víctima logró caminar hacia una pileta con agua, donde Borquez terminó de apagar el fuego que consumía su cuerpo antes de ser trasladada a un centro médico.

Estado legal y consecuencias

La paciente recibió atención inicial en Aguachica y, posteriormente, fue remitida a Bucaramanga, donde permaneció internada durante 48 días, debido a quemaduras de tercer grado en el 60 % del cuerpo.

La afectada rechazó los señalamientos de la opinión pública que justifican la agresión bajo el argumento de que ella era la tercera en discordia en el matrimonio.

Finalmente, la víctima confirmó el estado del proceso judicial de la agresora. Señalando que la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por tentativa de homicidio a la mujer, quien actualmente cumple una medida de detención preventiva bajo la modalidad de casa por cárcel.