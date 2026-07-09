Circular roja para alias Papá Pitufo; el señalado zar del contrabando está en juicio en Colombia

El expediente en contra de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, cabecilla de una organización criminal que se habría enriquecido a través del contrabando y el soborno a funcionarios públicos de la Policía Fiscal y Aduanera, vuelve a llamar la atención con la reactivación de la circular roja de Interpol.

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Alias Papá Pitufo huyó de Colombia cuando se enteró de que en su contra existía una orden de captura. Estuvo en España y posteriormente en Portugal, donde enfrenta un proceso de extradición que no se ha logrado completar. Sin embargo, la oficina de Interpol activó nuevamente la circular roja en su contra.

“En atención a los trámites surtidos por la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría General de Interpol con sede en Lyon (Francia) activó para los 196 países que la integran la notificación roja en contra de Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo”, dijo la Fiscalía tras confirmar la activación de la orden de detención internacional.

El proceso contra Diego Marín Buitrago en Colombia se encuentra en etapa de juicio, mientras un fiscal de la Dirección contra la Corrupción adelanta los actos de verificación correspondientes para establecer su responsabilidad en los hechos que fueron materia de investigación y que derivaron en la orden de captura inicial, relacionados con la presunta red de corrupción que habría operado al interior de la Policía Fiscal y Aduanera.

La Fiscalía informó que, gracias a los trámites adelantados con agencias internacionales, fue posible activar la circular roja contra alias Papá Pitufo, un proceso que se venía gestionando desde febrero de 2025.

“La decisión es el resultado de un estudio realizado por el organismo internacional desde el 21 de febrero de 2025, el cual concluyó que se cumplieron los requisitos y aportó la documentación necesaria para cumplir los criterios establecidos por Interpol para la búsqueda, ubicación, captura y remisión del indiciado a Colombia”, explicó la Fiscalía.

La Fiscalía reclamó a la Policía por el traslado de investigadores en el caso Papá Pitufo. Foto: Suministrada (API)

Con la orden de captura internacional, a través de la circular roja de Interpol, la Fiscalía espera que las autoridades de Portugal agilicen los trámites relacionados con la extradición de alias Papá Pitufo, con el fin de que en Colombia comparezca y responda por los delitos por los que se encuentra en etapa de juicio.