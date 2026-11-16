Ley de Rescate Económico encarecería el Tesla Model Y: este sería su nuevo precio si el proyecto es aprobado

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, por medio del Ministerio de Hacienda, radicó el Proyecto de Ley 477 de 2026, también denominado la Ley de Rescate Económico, una iniciativa con el objetivo de reducir la crisis fiscal que se vive en el país.

El pedido de Aconauto al Ministerio de Hacienda por el IVA contemplado para los carros eléctricos

Este proyecto contempla bastantes cambios para varios sectores del país, entre ellos el automotor, ya que se busca aumentar la tarifa diferencial del IVA para los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos).

Estas tecnologías de desarrollo sostenible cuentan actualmente con una tarifa del 5 %, por lo que se intentaría incrementarla a un 19 %, teniendo el mismo pago que se presenta en los carros tradicionales.

El Tesla Model Y lidera los registros de vehículos nuevos en Colombia, en medio del debate sobre los beneficios tributarios para la movilidad eléctrica. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Los cambios propuestos por el Gobierno nacional derivarían en el aumento de precios de varios vehículos de movilidad sostenible, entre ellos el Tesla Model Y, el cual se ha destacado como el carro más vendido en Colombia durante el 2026.

Según los más recientes reportes de la ANDI y Fenalco, el carro de la compañía del multimillonario Elon Musk ha comercializado un total de 15.265 unidades en lo que va del año, superando a otros modelos destacados en el mercado como el Renault Duster, Kia K3 y el Mazda CX-30.

Uno de sus puntos más fuertes, por el cual ha sido preferido por los ciudadanos, se debe a su precio, ya que desde la llegada de Tesla a finales del 2025, varias marcas en el país han tenido que bajar sus valores para competir con la fabricante estadounidense.

Sin embargo, si se llega a aprobar la Ley de Rescate, el Tesla Model Y también podría ver muchos cambios en cuanto a su nivel de oferta y demanda.

¿Cuánto costaría el Tesla Model Y con la Ley de Rescate?

El Tesla Model Y es una unidad SUV que cuenta con una aceleración desde 0 hasta 100 km/h en 5,9 segundos, además de ofrecer una velocidad máxima de 201 km/h.

Tesla Model Y Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

En el mercado, este modelo cuenta con dos versiones: la Rear-Wheel Drive y la All-Wheel Drive. El precio de ambos vehículos es el siguiente:

Rear-Wheel Drive: $119,990,000

All-Wheel Drive: $144,990,000

Si se incluye el IVA actual, en este caso el 5 %, los valores quedarían de la siguiente forma:

Rear-Wheel Drive: $120,990,000

All-Wheel Drive: $145,990,000

Con el aumento del IVA al 19 %, el nuevo valor estimado del Tesla Model Y, si se aprueba la Ley de Rescate propuesta por el Gobierno nacional, estaría establecido de esta forma: