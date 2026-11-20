El primer corazón que me mandó mi abuela Nydia me lo encontré al lado del dedo gordo del pie, en la inmensidad de una playa, tres días después de que murió.

Estaba descalza, sentada frente al mar en Cartagena. Mi hermano Miguel seguía en la UCI en Bogotá. Mi papá había insistido en que nos fuéramos unos días al mar. Yo miraba el agua, tratando de entender cómo podía estar despidiendo a mi abuela mientras todavía esperaba que mi hermano se recuperara.

Bajé la mirada. En la arena, junto a mi pie, había algo que parecía una piedra. Lo recogí y me quedé callada. Era un pedazo de coral en forma de corazón, tan perfecto que parecía tallado exclusivamente para mí.

Días antes, mientras mi abuela agonizaba, le dije algo que jamás pensé que le iba a decir.

—Mamá, te amo tanto. Tú eres mi favorita. Yo creo que, en parte, yo también soy la tuya. Sé que toda la vida nos vamos a pensar. Quiero que me hagas saber que me piensas apareciéndote en corazones. Aparécete en corazones.

Le decía mamá. Y desde hacía años le decía también:

—Mamita, a ti se te fue la mano con el «quereme» que me echaste en el primer tetero, en la Clínica del Country. Por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón, más es imposible.

Lo que la guerra me quitó y lo que el amor me enseñó

Cuando mataron a mi mamá, cuando yo tenía 18 años, mi abuela me ayudó a vivir con su ausencia. Años después me ayudó a criar a Tomás y a Mateo. Qué suerte la de mis hijos de haber recibido también ese amor de ella: generoso, exigente, educador, abundante y presente.

Desde los tres días del sepelio de mi abuela me volví una cazadora de corazones. Los veo en todas partes y a todas horas: en las hojas de los árboles, en el cielo, en lo que me sirven de comer; ahí aparecen corazones. En mi ducha, todos los días, el agua dibuja uno en el piso. Lo borro con el pie y me digo que estoy viendo lo que quiero ver. Pero vuelve a aparecer. Lo borro otra vez y ahí está de nuevo. Me quedo jugando a borrarlo. ¡Cada vez que vuelve a aparecer, quiero pensar que es ella quien está ahí conmigo!

Han dejado de latir muchos corazones que yo quería con todas las fuerzas del mío. Los de mis abuelos, el de mi mamá, el de mi abuela Pilar. Dejó de latir el de mi abuela Nydia y, después de aquellos días en que todavía esperábamos que despertara, dejó de latir el de Miguel, mi hermano menor, a quien siempre consideré algo más que un hermano.

Cada uno me hace falta de una manera distinta y cada uno me dejó algo que sigo descubriendo. De mi abuela Nydia me quedó, por ejemplo, una forma de querer que reconozco cuando cuido a mis hijos.

También siento que el corazón de mi abuela Nydia y el de mi mamá siguen latiendo en las becas de la Fundación Solidaridad por Colombia. Ya son 2.200 los jóvenes que se han graduado como profesionales gracias a esas becas. El de Miguel sigue latiendo en las becas Miguel Uribe Turbay que lanzamos en la Fundación. Los primeros jóvenes ya están empezando a estudiar y, en dos años, esperamos que sean diez los que puedan hacerlo con el apoyo de esas becas.

A veces me pregunto cuántos corazones pasaron frente a mí antes de que yo empezara a buscarlos. El primero estaba a unos centímetros de mi pie, en medio de toda esa playa. Hoy, cada vez que encuentro uno, me dan ganas de decirle lo mismo que tantas veces le dije en vida: “Mamá, se te volvió a ir la mano con el “quiéreme” que me echaste, pues te amo, te amo, te amo y, a pesar de la distancia física, no te dejo de querer”.

María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia.