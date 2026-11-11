Los del ‘Bombillo Rojo’, la banda que extorsionaba a sus propios vecinos en Cali: Fiscalía capturó a toda una familia

Los integrantes de una familia en Cali se convirtieron en un dolor de cabeza para sus vecinos. Decidieron por su cuenta posesionarse como los dueños de la comuna. Amenazaron e intimidaron a sus vecinos para que pagaran cuotas mensuales por vivir cerca de ellos, bajo la excusa de brindar seguridad al sector.

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La Fiscalía logró adelantar una investigación que identificó 33 casos de extorsiones consumadas y 4 tentadas, y 19 hechos de desplazamiento forzado ocurridos entre noviembre de 2023 y julio de 2026, en los que estaría involucrada la estructura delincuencial, conformada por dos ‘clanes familiares’ del mismo sector.

Los delincuentes se hacían llamar la banda del ‘Bombillo Rojo’, al parecer por el sitio que usaban para repartir las ganancias criminales, resultado de extorsionar a sus propios vecinos.

Muchas víctimas incluso compartieron juegos en la infancia y ahora tuvieron que soportar las extorsiones de quienes antes eran sus amigos.

“Sus integrantes son señalados de seleccionar a las víctimas, llegar a sus residencias para exigirles dinero mediante intimidaciones con armas de fuego y desplazarlas de manera forzada. Para recuperar los inmuebles después de ser expulsadas, les habrían cobrado en algunas oportunidades 50 millones de pesos”, dijo la Fiscalía.

Lo que advierte la Fiscalía y de acuerdo con los elementos materiales probatorios, los del “Bombillo Rojo” habrían instrumentalizado a menores de edad para vigilar a los afectados y recaudar los pagos enseñándoles cómo debían abordar a las víctimas y hacer los cobros.

“Más de 20 diligencias de allanamiento y registro, ordenadas por la Fiscalía y realizadas por la Policía Metropolitana de Cali, permitieron capturar a 11 personas que harían parte de ‘Bombillo Rojo’, señaló el ente acusador tras advertir que todos los delincuentes fueron capturados y judicializados.

Un fiscal enumeró los delitos que fueron imputados: concierto para delinquir con fines de extorsión y desplazamiento forzado; uso de menores para la comisión de delitos agravado; extorsión agravada, consumada y tentada; hurto calificado; desplazamiento forzado; e intimidación o amenazas con armas de fuego, armas, elementos o dispositivos no letales, armas hechizas o armas blancas.

La Fiscalía imputó más de cinco delitos contra 11 integrantes de una misma familia. Foto: Ejército

“Este resultado es producto del modelo estratégico de investigación de la Fiscalía, orientado a identificar y afectar estructuralmente las organizaciones delincuenciales que más inciden en la seguridad y la convivencia en las ciudades”, explicó la Fiscalía luego de la imputación y conseguir una medida de aseguramiento en cárcel.