El Gobierno de Abelardo De La Espriella consiguió la autorización para elevar el nivel del embalse de Hidroituango hasta la cota 420 metros sobre el nivel del mar.

Una decisión estratégica con la que busca fortalecer la seguridad energética de Colombia y preparar al país ante posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre las lluvias y la disponibilidad de agua.

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La autorización para elevar Hidroituango a la cota 420

El anuncio representa un avance para el sector energético colombiano, debido a que permitirá que Hidroituango opere en su nivel máximo seguro autorizado, aumentando sus reservas de agua y su capacidad para generar electricidad.

La decisión tiene especial relevancia ante los escenarios de variabilidad climática que pueden afectar los recursos hídricos del país.

Una eventual disminución de las lluvias asociada al fenómeno de El Niño podría reducir la disponibilidad de agua en los embalses y generar mayores exigencias para el sistema eléctrico.

Este evento climático puede modificar los patrones de precipitación y ocasionar temporadas de menores lluvias en diferentes zonas del país.

Para Colombia, donde la generación hidroeléctrica tiene una participación importante, estas condiciones representan un desafío para la disponibilidad de agua en los embalses.

Cuando disminuyen las precipitaciones, también pueden reducirse los aportes hídricos que alimentan las centrales hidroeléctricas.

Por eso, disponer de mayores reservas permite contar con un respaldo para mantener la generación durante periodos de menor disponibilidad de agua.

Con la autorización, el Gobierno busca anticiparse a ese panorama y fortalecer la capacidad de almacenamiento energético de una de las principales centrales hidroeléctricas de Colombia.

La medida apunta a contar con mayores reservas para respaldar la generación de electricidad durante los periodos en los que las condiciones climáticas puedan afectar la disponibilidad de recursos hídricos.

Comunicado de prensa Presidencia. Foto: Comunicado de prensa Presidencia.

¿Cuánta energía representa Hidroituango para Colombia?

Hidroituango ocupa un lugar estratégico en el abastecimiento eléctrico nacional.

Actualmente, aporta cerca del 12 % de la electricidad que consume Colombia, una participación que, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno, podría aumentar hasta el 17 % una vez avance su entrada en operación.

A su importancia en generación se suma su capacidad de almacenamiento energético.

Según el comunicado oficial, el embalse cuenta con aproximadamente 250 gigavatios-hora (GWh), una cantidad equivalente a la energía necesaria para atender durante un día el consumo eléctrico nacional.

Embalse de Hidroituango. Foto: Alcaldía de Medellín / Cortesía

Esta reserva convierte a Hidroituango en un respaldo fundamental para el abastecimiento del país, especialmente en escenarios en los que las condiciones meteorológicas puedan afectar la generación hidroeléctrica.

Al permitir que el embalse alcance la cota 420, la autorización busca aprovechar su capacidad de almacenamiento y fortalecer la disponibilidad de agua para producir electricidad.

El Gobierno de De La Espriella apuesta así por fortalecer la infraestructura hidroeléctrica para anticiparse a los posibles efectos de El Niño y mantener la continuidad del servicio eléctrico en el país.