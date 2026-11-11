Iván Cepeda reaccionó al ataque con explosivo contra la sede de RCN en Cali

En horas de la madrugada de este miércoles, 11 de noviembre, un explosivo fue lanzado contra las instalaciones de RCN en Cali. Por fortuna, el ataque terrorista dejó solo daños materiales.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Cali, el explosivo fue lanzado por dos sujetos que se movilizaban en una moto.

Sectores políticos rechazan el ataque terrorista contra instalaciones de RCN en Cali: “La libertad de prensa requiere garantías”

“Siendo aproximadamente las 03:35 horas de este miércoles, 11 de noviembre, se registró la detonación de un artefacto explosivo en la carrera 8 con calle 30, barrio Industrial de Cali, que afectó la fachada de las instalaciones del medio de comunicación. La explosión ocasionó daños materiales en ventanales y mampostería. No se reportan personas lesionadas. De acuerdo con la información preliminar, dos personas que se movilizaban en una motocicleta habrían abandonado un paquete en el lugar, el cual posteriormente generó la explosión. Esta información es materia de investigación”, informó la Policía.

Ante ese atentado terrorista contra la sede de RCN en Cali, reaccionó el senador Iván Cepeda.

“Mi total repudio a esta acción criminal contra RCN que pretende coartar la libertad de expresión”, dijo en X, el excandidato presidencial.

Vale destacar que la Policía Metropolitana de Cali indicó que está en marcha una investigación para dar con el paradero de los responsables de ese hecho en la capital del Valle del Cauca.

Así mismo, rechazó cualquier acto de violencia contra la libertad de prensa en el país.

“La Policía Nacional adelanta las investigaciones correspondientes, orientadas a identificar, ubicar y capturar en el menor tiempo posible a los responsables de este atentado, mediante el despliegue de sus capacidades institucionales. La Institución reitera su rechazo a cualquier acto de violencia contra los medios de comunicación y reafirma su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y el ejercicio de la libertad de prensa”, destacó la Policía.